Bhilwara News: नवरात्रि पर खरीदी नई बाइक, घर लौटते वक्त 2 दोस्त नदी में बहे, तलाशी अभियान जारी

भीलवाड़ा। चैनपुरा-अमरपुरा के निकट बनास नदी पर पानी के बहाव में सोमवार को दस दिन बाद दो जने और बह गए। जानकारी के अनुसार पारोली से एक शोरूम से बाइक खरीद कर दो दोस्त खुशी-खुशी वापस अपने गांव की लौट रहे थे। इस दौरान चैनपुरा-अमरपुरा के निकट नदी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल फिसल गई और दोनों युवक बह गए।
थानाधिकारी प्रभाती लाल मीणा ने बताया कि लापता दोनों युवक गडबोदिया निवासी रामनिवास रेगर और गोपाल लाल दरोगा बताए गए हैं। उधर, नदी में पानी के बहाव में दो जनों के बहने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। देर रात तक तलाशी अभियान जारी रहा था।
पुलिस ने बताया कि हादसा भीलवाड़ा के पारोली थाना क्षेत्र में बनास नदी की चेनपुरिया पुलिया पर आज शाम करीब साढ़े 5 बजे हुआ। हादसे में रामनिवास और गोपाल निवासी गड़बोदिया गांव की तलाश की जा रही है, जबकि उनके पीछे अपनी बाइक लेकर चल रहा तीसरा साथी कान्हा सुरक्षित है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा के शाहपुरा में परिवार के चार लोगों के अंतिम संस्कार के बाद नदी में नहाने गए सात युवक डूब गए थे, जिनमें से दो की मौत हो गई थी।