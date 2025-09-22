Bhilwara News: नवरात्रि पर खरीदी नई बाइक, घर लौटते वक्त 2 दोस्त नदी में बहे, तलाशी अभियान जारी

पुलिस ने बताया कि हादसा भीलवाड़ा के पारोली थाना क्षेत्र में बनास नदी की चेनपुरिया पुलिया पर आज शाम करीब साढ़े 5 बजे हुआ। हादसे में रामनिवास और गोपाल निवासी गड़बोदिया गांव की तलाश की जा रही है, जबकि उनके पीछे अपनी बाइक लेकर चल रहा तीसरा साथी कान्हा सुरक्षित है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा के शाहपुरा में परिवार के चार लोगों के अंतिम संस्कार के बाद नदी में नहाने गए सात युवक डूब गए थे, जिनमें से दो की मौत हो गई थी।