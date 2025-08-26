Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

सांसद-विधायकों से सीएम का संवाद: विकास संकल्प 2047 पर मंथन, स्कूल-जर्जर हालात और बारिश से नुकसान पर चिंता

सीएम भजनलाल शर्मा ने सांसद-विधायकों संग संवाद में विकास संकल्प 2047 पर मंथन किया। जर्जर स्कूल, भारी बारिश से नुकसान, खाद-बीज की उपलब्धता जैसे मुद्दे उठे।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 26, 2025

CM Bhajanlal Sharma
CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल से ही विकास को गति दी जा सकती है। प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहना चाहिए। बिजली और पानी की निर्वाध व नियमित आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।


सोमवार को सत्ता-संगठन के दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम के पहले दिन सीएम ने सांसदों और विधायकों से चर्चा की। इसमें विकसित राजस्थान 2047 के तहत संकल्प पर मंथन हुआ। पहले सामूहिक बैठक और फिर लोकसभा क्षेत्रवार संवाद में जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय जरूरतों व समस्याओं पर सुझाव दिए। इस दौरान स्कूलों की जर्जर स्थिति, अतिवृष्टि से नुकसान और खाद-बीज की उपलब्धता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश की संभावना… 8 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित, यहां ‘आफत’ बनेगी बारिश
जयपुर
Heavy Rain in Rajasthan


'जनता से जुड़ाव मजबूत करना होगा'


सीएम ने कहा कि विपक्ष के नरेटिव को तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़ाव मजबूत करना होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर संगठन को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।


'पिछले दोनों बजटों की घोषणाओं को पूरा किया'


पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अशोक परनामी ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दोनों बजटों की 80% घोषणाओं को पूरा कर दिया है। आगामी कार्यक्रमों में 16 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा, 29 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक सांसद खेल महोत्सव और सरदार पटेल जयंती पर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 150 किमी की पदयात्रा शामिल होगी।

ये भी पढ़ें

‘पंचायत चुनाव से क्यों भाग रही BJP’, 6 महीने की रोक के बाद भड़के डोटासरा; बोले- ‘CM को ऐसी क्या घबराहट?’
जयपुर
Panchayat election in rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 07:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सांसद-विधायकों से सीएम का संवाद: विकास संकल्प 2047 पर मंथन, स्कूल-जर्जर हालात और बारिश से नुकसान पर चिंता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.