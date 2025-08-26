सांसद-विधायकों से सीएम का संवाद: विकास संकल्प 2047 पर मंथन, स्कूल-जर्जर हालात और बारिश से नुकसान पर चिंता



सोमवार को सत्ता-संगठन के दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम के पहले दिन सीएम ने सांसदों और विधायकों से चर्चा की। इसमें विकसित राजस्थान 2047 के तहत संकल्प पर मंथन हुआ। पहले सामूहिक बैठक और फिर लोकसभा क्षेत्रवार संवाद में जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय जरूरतों व समस्याओं पर सुझाव दिए। इस दौरान स्कूलों की जर्जर स्थिति, अतिवृष्टि से नुकसान और खाद-बीज की उपलब्धता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।