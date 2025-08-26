सांसद-विधायकों से सीएम का संवाद: विकास संकल्प 2047 पर मंथन, स्कूल-जर्जर हालात और बारिश से नुकसान पर चिंता

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल से ही विकास को गति दी जा सकती है। प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहना चाहिए। बिजली और पानी की निर्वाध व नियमित आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सोमवार को सत्ता-संगठन के दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम के पहले दिन सीएम ने सांसदों और विधायकों से चर्चा की। इसमें विकसित राजस्थान 2047 के तहत संकल्प पर मंथन हुआ। पहले सामूहिक बैठक और फिर लोकसभा क्षेत्रवार संवाद में जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय जरूरतों व समस्याओं पर सुझाव दिए। इस दौरान स्कूलों की जर्जर स्थिति, अतिवृष्टि से नुकसान और खाद-बीज की उपलब्धता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।
सीएम ने कहा कि विपक्ष के नरेटिव को तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों को जनता से जुड़ाव मजबूत करना होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर संगठन को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अशोक परनामी ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दोनों बजटों की 80% घोषणाओं को पूरा कर दिया है। आगामी कार्यक्रमों में 16 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा, 29 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक सांसद खेल महोत्सव और सरदार पटेल जयंती पर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 150 किमी की पदयात्रा शामिल होगी।