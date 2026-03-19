Exclusive Interview: ‘हमने बड़े काम किए… अब तेजी से बढ़ रहा राजस्थान’, CM भजनलाल ने बताया भविष्य का रोडमैप

Q. आपकी सरकार सवा दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस दौरान आपका ऐसा कोई कार्य जो राजस्थान को विकास के पायदान पर आगे ले जाएगा?

A. हमारी सरकार ने इस अवधि में कई बड़े फैसले लिए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिए 89 हजार करोड़ रुपए की संशोधित डीपीआर तैयार की गई है और 26 हजार करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। हरियाणा के साथ एमओयू कर प्रदेश के हिस्से का यमुना जल लाने का रास्ता साफ किया है। हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी तक पानी लाने की 32 हजार करोड़ की परियोजना जल्द शुरू होगी। बिजली क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है और उत्पादन क्षमता में 8,260 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। रोजगार के क्षेत्र में सवा लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1.33 लाख नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। पेपर लीक पर रोक लगी है और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है।