धरातल पर उतरे 7 लाख करोड़ के MOU, हैदराबाद में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में CM ने दी जानकारी

Rising Rajasthan Summit: प्रदेश में पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। एक हजार 232 निवेशकों को भूमि उपलब्ध करवा दी गई और 17 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 34 हजार हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।