धरातल पर उतरे 7 लाख करोड़ के MOU, हैदराबाद में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में CM ने दी जानकारी

CM भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी मीट में जानकारी दी कि प्रदेश में राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 7 लाख करोड़ का निवेश सफलतापूर्वक धरातल पर आ गया है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 27, 2025

CM भजनलाल शर्मा (फोटो: पत्रिका)

Rising Rajasthan Summit: प्रदेश में पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। एक हजार 232 निवेशकों को भूमि उपलब्ध करवा दी गई और 17 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 34 हजार हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

हैदराबाद में शुक्रवार को आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह जानकारी साझा की। सीएम ने कहा कि आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया।

पर्यटन में निवेश के लिए नए प्रावधान

सीएम ने कहा कि पर्यटन में न्यूनतम निवेश को 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। रिप्स-2024 में पर्यटन निवेश की घटाकर 10 करोड़ कर दी है।

हर जिले में बना सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट

सीएम ने कहा कि राजस्थान फाउंडेशन को मजबूत किया है। एक साल में 14 नए चैप्टर खोले गए हैं तथा पूर्व के 12 चैप्टर्स में भी अध्यक्षों को मनोनीत कर सभी 26 चैप्टर्स को क्रियाशील किया गया है।

प्रवासियों के लिए प्रदेश के हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट बनाया गया है। प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Published on:

27 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / धरातल पर उतरे 7 लाख करोड़ के MOU, हैदराबाद में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में CM ने दी जानकारी

