राजस्थान में बन रहा है ‘पानी का पुल’, 17 जिलों को मिलेगी खुशखबरी, CM भजनलाल शर्मा करेंगे निरीक्षण

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान के लिए वरदान ‘राम जल सेतु लिंक परियोजना‘ को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित हैं। प्रदेश के 17 जिलों के लिए जीवनदायिनी परियोजना के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार (8 अप्रेल) को सुबह बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील स्थित गांव गुहाटा पहुंचेंगे। यहां मुख्यमंत्री राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत चंबल एक्वाडक्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे।