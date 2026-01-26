Rajasthan: पेपरलीक पर CM भजनलाल का बड़ा बयान, चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने कांग्रेस राज में किया था फर्जीवाड़ा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपरलीक और उससे जुड़े मामलों में जहां भी ठोस साक्ष्य सामने आए हैं, वहां एसओजी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने वर्ष 2019 में यह फर्जीवाड़ा किया था।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक प्रकरण में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार साढ़े चार साल तक मामले को दबाए बैठी रही और आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने रविवार को सांगानेर स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पेपरलीक और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो कोई भी अपराध करेगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के अनुसार सख्त सजा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एसओजी को कार्रवाई के निर्देश किसी विशेष सरकार, किसी विशेष समय-काल या किसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत नहीं दिए हैं, बल्कि भर्तियों में यदि कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं।
