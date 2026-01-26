26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: पेपरलीक पर CM भजनलाल का बड़ा बयान, चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने कांग्रेस राज में किया था फर्जीवाड़ा

Paper Leak Scam: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपरलीक और उससे जुड़े मामलों में जहां भी ठोस साक्ष्य सामने आए हैं, वहां एसओजी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 26, 2026

CM Bhajanlal

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेपरलीक और उससे जुड़े मामलों में जहां भी ठोस साक्ष्य सामने आए हैं, वहां एसओजी बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने वर्ष 2019 में यह फर्जीवाड़ा किया था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक प्रकरण में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार साढ़े चार साल तक मामले को दबाए बैठी रही और आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी।

अपराधियों को मिलेगी सख्त सजा

मुख्यमंत्री ने रविवार को सांगानेर स्थित कैम्प कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पेपरलीक और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो कोई भी अपराध करेगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के अनुसार सख्त सजा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एसओजी को कार्रवाई के निर्देश किसी विशेष सरकार, किसी विशेष समय-काल या किसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत नहीं दिए हैं, बल्कि भर्तियों में यदि कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में शिफ्ट होंगे किराए के कमरों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र
जयपुर
CM-Bhajanlal-Sharma-5

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: पेपरलीक पर CM भजनलाल का बड़ा बयान, चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने कांग्रेस राज में किया था फर्जीवाड़ा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

77वां गणतंत्र दिवस: सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, अमर जवान ज्योति पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि

Jaipur Celebrates 77th Republic Day
जयपुर

जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस का धावा: लेजर ID से चल रहा था ठगी का खेल, दुबई कनेक्शन देख पुलिस हैरान

Police Bust Fake Call Center in Jaipur
जयपुर

Republic Day Special: ‘चौखट पर दीये जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं…’सरहद से बस वर्दी और यादें ही लौटीं’

शहीद नायब सूबेदार भंवर सिंह शेखावत,सिपाही शहीद जाफर अली खान, शहीद प्रहलाद सिंह, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर के होटल में क्या कर रही थीं 3 महिलाएं, पनाह देने वाले मालिक की बढ़ीं मुश्किलें, पुलिस तक पहुंची बात

Jaipur News Three Thai Women Arrested
जयपुर

26 जनवरी को होगी झमाझम बारिश, राजस्थान के इन 20 जिलों में IMD ने दिया येलो अलर्ट, 27 और 31 जनवरी को बरसेंगे बादल

IMD-High-Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.