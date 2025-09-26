KBC की हॉट-सीट पर पहुंचे CM ऑफिस के आशीष शर्मा, सरकारी नौकरी करने के साथ एक्टर भी, कई फिल्मों में कर चुके काम

Ashish Sharma In KBC Season-17: जयपुर के रहने वाले और CM ऑफिस में कार्यरत आशीष शर्मा ने देश के सबसे लोकप्रिय टीवी क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17’ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश और अपने विभाग का नाम रोशन किया। आशीष इस शो में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आए जिसे गुरुवार को प्रसारित किया गया और शुक्रवार को भी इसका अगला भाग दिखाया गया।