जयपुर

KBC की हॉट-सीट पर पहुंचे CM ऑफिस के आशीष शर्मा, सरकारी नौकरी करने के साथ एक्टर भी, कई फिल्मों में कर चुके काम

Jaipur News: जयपुर के आशीष शर्मा, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करते हैं, टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 17 में हॉट सीट पर बैठे और अपनी प्रतिभा से प्रदेश का नाम रोशन किया।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 26, 2025

KBC
(फोटो सोर्स: अमिताभ बच्चन X)

Ashish Sharma In KBC Season-17: जयपुर के रहने वाले और CM ऑफिस में कार्यरत आशीष शर्मा ने देश के सबसे लोकप्रिय टीवी क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17’ में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश और अपने विभाग का नाम रोशन किया। आशीष इस शो में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आए जिसे गुरुवार को प्रसारित किया गया और शुक्रवार को भी इसका अगला भाग दिखाया गया।

समाज सेवा पर की चर्चा

आशीष शर्मा ने शो के दौरान समाज सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने कार्य अनुभव को साझा किया और जयपुर शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। आशीष ने बताया कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय में रहते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) के साथ भी कार्य कर चुके हैं।

फिल्मों में भी कर चुके अभिनय

केवल सरकारी सेवा ही नहीं आशीष शर्मा एक कलाकार के रूप में भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों और लघु फिल्मों में एक्टिंग भी की है। उनका मानना है कि एक व्यक्ति कई क्षेत्रों में प्रतिभा दिखा सकता है और मंच चाहे कोई भी हो, आत्मविश्वास सबसे बड़ी कुंजी है।

Published on:

26 Sept 2025 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / KBC की हॉट-सीट पर पहुंचे CM ऑफिस के आशीष शर्मा, सरकारी नौकरी करने के साथ एक्टर भी, कई फिल्मों में कर चुके काम

