Good News : जयपुर से कोटा की दूरी होगी कम, बनास नदी पर बनेगा हाई लेवल ब्रिज, PM ने किया वर्चुअल शिलान्यास

टोंक। बांसवाड़ा में आयोजित सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को जयपुर को टोडारायसिंह व बीसलपुर बांध सहित देवली को जोड़ने के लिए बनास नदी पर बनने वाले करोड़ों रुपए की लागत की हाई लेवल ब्रिज का वर्चुअल शिलान्यास किया। हाई लेवल ब्रिज की लागत 144.20 करोड़ रुपए है। मोदी ने बीसलपुर- टोंक- उनियारा पेयजल परियोजना के इंटेक पम्प हाउस का भी शिलान्यास किया।
बीसलपुर बांध के निकट बनास नदी में हाई लेवल ब्रिज बनने के बाद पर्यटकों को काफी फायदा होने के साथ ही जयपुर से कोटा की दूरी कम होगी। वहीं जयपुर से डिग्गी, मालपुरा, टोडारायसिंह, बीसलपुर बांध,देवली,कोटा,बूंदी, हिंडोली आपस में जुड़ेंगे। इसी के साथ भीलवाड़ा पहुंचने में परेशानी कम होगी, ब्रिज बनने के बाद लाखों लोगों को फायदा होने के साथ साथ आधा दर्जन से अधिक उपखंड क्षेत्रों का सम्पर्क बढे़गा।
बांसवाड़ा में हुए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। सीधा प्रसारण चलाने के लिए वॉल एलइडी लगाई गई। जहां लोगों ने जिले में होने वाले विकास कार्यो के साथ ही बीसलपुर में बनने वाली हाई लेवल ब्रिज का कार्यक्रम देखा। कार्यक्रम के दौरान बांध परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवी बेनीवाल , उपखंड अधिकारी देवली रूबी अंसार, अधीक्षण अभियंता प्रहलाद राय खोईवाल, अधिशासी अभियंता मनीष बंसल, सहायक अभियंता दिनेश बैरवा, राजमहल सरपंच किशन गोपाल सोयल के साथ बांध परियोजना का सम्पूर्ण स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे।