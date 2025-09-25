Good News : जयपुर से कोटा की दूरी होगी कम, बनास नदी पर बनेगा हाई लेवल ब्रिज, PM ने किया वर्चुअल शिलान्यास

बांसवाड़ा में हुए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। सीधा प्रसारण चलाने के लिए वॉल एलइडी लगाई गई। जहां लोगों ने जिले में होने वाले विकास कार्यो के साथ ही बीसलपुर में बनने वाली हाई लेवल ब्रिज का कार्यक्रम देखा। कार्यक्रम के दौरान बांध परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवी बेनीवाल , उपखंड अधिकारी देवली रूबी अंसार, अधीक्षण अभियंता प्रहलाद राय खोईवाल, अधिशासी अभियंता मनीष बंसल, सहायक अभियंता दिनेश बैरवा, राजमहल सरपंच किशन गोपाल सोयल के साथ बांध परियोजना का सम्पूर्ण स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे।