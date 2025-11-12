Cold Wave Alert: राजस्थान में इस संभाग में कल चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Winter Update: जयपुर। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान कई जिलों में सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम पाया गया। राज्य में आर्द्रता का स्तर औसतन 30 से 55 प्रतिशत के बीच रहा।
मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले एक सप्ताह तक पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, जयपुर संभाग के सीकर और झुंझुनूं जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं शीत लहर चलने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है।
राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में 18 नवम्बर तक शुष्क मौसम बना रहेगा। जयपुर शहर में अगले कुछ दिनों तक आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। तापमान के अनुसार जयपुर में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 3.1 किलोमीटर ऊँचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, परंतु इसका राजस्थान के मौसम पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल राज्य में किसी भी जिले के लिए वर्षा या आंधी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
मौसम विभाग ने आमजन को सलाह दी है कि शीत लहर की संभावना वाले इलाकों में रात और सुबह के समय गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए।
|श्रेणी
|जिला
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|सबसे गर्म जिले
|बाड़मेर
|32.9
|17.0
|जैसलमेर
|31.4
|15.0
|फलोदी
|30.8
|16.0
|जालौर (AWS)
|30.9
|11.6
|पिलानी
|31.2
|10.5
|सबसे ठंडे जिले
|सीकर
|27.8
|8.3
|फतेहपुर (AWS)
|29.1
|8.8
|झुंझुनूं (AWS)
|29.1
|10.7
|वनस्थली
|30.6
|9.4
|अलवर
|28.8
|9.2
12 नवम्बर 2025 को राजस्थान में बाड़मेर सबसे गर्म जिला रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 32.9°C दर्ज किया गया। वहीं सीकर सबसे ठंडा जिला रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 8.3°C दर्ज किया गया।
