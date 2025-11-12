Cold Wave Alert: राजस्थान में इस संभाग में कल चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Winter Update: जयपुर। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान कई जिलों में सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम पाया गया। राज्य में आर्द्रता का स्तर औसतन 30 से 55 प्रतिशत के बीच रहा।