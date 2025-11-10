Cold Wave: क्या राजस्थान में जल्द बढ़ेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दी अहम जानकारी

Rajasthan cold wave
Rajasthan weather update: जयपुर। राजस्थान में सर्दी ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी का असर राज्य में साफ नजर आने लगा है। रविवार को सीकर और टोंक में शीतलहर चली, जिससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर और बढ़ गया। हालांकि दिन में तेज धूप रहने से कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन सुबह-शाम की ठंडी हवाओं ने लोगों को गरम कपड़ों का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक सर्दी स्थिर बनी रहेगी। तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम के बाद ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास और गहरा करेंगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी हरियाणा और हिमाचल क्षेत्र में बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब कमजोर पड़ गया है, जिसके चलते राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।
रविवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 33.6 डिग्री रहा, जबकि जयपुर में 29 और उदयपुर में 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे चला गया। फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 7 डिग्री तक गिर गया।
सीकर और टोंक में चली शीतलहर ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। सड़कों पर सुबह-सुबह धुंध और सर्द हवाओं के बीच लोग गर्म पेय पदार्थों का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सर्दी का यही क्रम जारी रहेगा और नवंबर के अंत तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग