Cold Wave: क्या राजस्थान में जल्द बढ़ेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दी अहम जानकारी

मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक सर्दी स्थिर बनी रहेगी। तापमान में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम के बाद ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास और गहरा करेंगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी हरियाणा और हिमाचल क्षेत्र में बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब कमजोर पड़ गया है, जिसके चलते राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में खास बदलाव नहीं होगा।