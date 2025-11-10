Voter Revision: राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जोड़ना अब आसान या मुश्किल? जानिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी कहानी

Special Intensive Revision: जयपुर। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र वितरण का कार्य तेजी से जारी है। केवल छह दिन में ही प्रदेशभर में 2 करोड़ 18 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 40 प्रतिशत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ जिले इस अभियान में लगातार अग्रणी बने हुए हैं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र वितरित हो चुके हैं। वहीं जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और सिरोही जिलों में यह प्रतिशत 35 से कम है।