Cancer Treatment: जब सीने में दर्द बढ़ा तो खुला राज़, फेफड़े के पास छिपा था 6 किलो का ट्यूमर !

Lung Tumor Removal: डॉक्टर भी रह गए हैरान। किसान के शरीर से निकला इतना बड़ा कैंसर ट्यूमर। सांस फूलने की शिकायत निकली घातक। एसएमएस की टीम ने ऐसे बचाई जान।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 09, 2025

Cancer Treatment In India फोटो सोर्स – Freepik

Cancer Treatment In India फोटो सोर्स – Freepik

Cancer Awareness: जयपुर. सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के चिकित्सकों ने सीकर जिले के 44 वर्षीय किसान के फेफड़े के पास से लगभग 6 किलो वजनी और 15×16 सेंटीमीटर आकार का कैंसरयुक्त सॉलिटरी फायब्रस ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया। यह अत्यंत दुर्लभ और जटिल सर्जरी थी, जिसे डॉक्टरों की टीम ने अद्भुत सटीकता के साथ अंजाम दिया।

मरीज पिछले दो से तीन माह से सांस फूलने, सीने में दर्द और भारीपन जैसी गंभीर समस्या से परेशान था। कई अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद राहत नहीं मिलने पर उसे एसएमएस लाया गया। जांच में पता चला कि उसके दाहिने फेफड़े के पास एक विशाल ट्यूमर विकसित हो गया है, जो धीरे-धीरे आसपास के संवेदनशील हिस्सों से जुड़ चुका था।

सर्जरी सीनियर प्रोफेसर डॉ. जीवन कांकरिया* के निर्देशन में एसोसिएट प्रोफेसर व कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दीक्षा मेहता की टीम ने की। पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार का बड़ा रक्तस्राव नहीं हुआ और ट्यूमर को एक ही टुकड़े में सुरक्षित रूप से निकाला गया। सर्जरी के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

डॉ. दीक्षा मेहता ने बताया कि ऐसे ट्यूमर अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ते रहते हैं, जब तक कि मरीज को सांस लेने में कठिनाई या सीने में दर्द शुरू न हो जाए। ऐसे मामलों में समय पर जांच और सर्जिकल हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह कैंसर का रूप ले सकता है।

टीम में डॉ. प्रवीन जोशी, डॉ. तेजस, डॉ. ऐश्वर्या, डॉ. प्रमोद तथा एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. कंचन, डॉ. प्रतिमा, डॉ. सुनील और डॉ. पाट शामिल थे। यह सफल सर्जरी एसएमएस अस्पताल की उन्नत चिकित्सा क्षमता और अनुभवी टीम का प्रमाण है।

Updated on:

09 Nov 2025 05:19 pm

Published on:

09 Nov 2025 05:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cancer Treatment: जब सीने में दर्द बढ़ा तो खुला राज़, फेफड़े के पास छिपा था 6 किलो का ट्यूमर !

