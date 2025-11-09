Cancer Treatment: जब सीने में दर्द बढ़ा तो खुला राज़, फेफड़े के पास छिपा था 6 किलो का ट्यूमर !

Cancer Awareness: जयपुर. सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग के चिकित्सकों ने सीकर जिले के 44 वर्षीय किसान के फेफड़े के पास से लगभग 6 किलो वजनी और 15×16 सेंटीमीटर आकार का कैंसरयुक्त सॉलिटरी फायब्रस ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया। यह अत्यंत दुर्लभ और जटिल सर्जरी थी, जिसे डॉक्टरों की टीम ने अद्भुत सटीकता के साथ अंजाम दिया।