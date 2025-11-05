Gov Job: बड़ी उपलब्धि, चिकित्सा विभाग ने 35 हजार पदों पर भर्ती पूरी कर रचा रिकॉर्ड

NHM Rajasthan: जयपुर। राजस्थान का चिकित्सा विभाग भर्ती प्रक्रिया में नया कीर्तिमान रच चुका है। मिशन मोड में की गई इस ऐतिहासिक पहल के तहत विभाग ने अब तक 35 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनमें से 28 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि करीब 15 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।