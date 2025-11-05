User Charge Collection: जयपुर में 15 फरवरी से शुरू होगी नई व्यवस्था, जानिए कौन कितना देगा यूजर चार्ज

मानसरोवर जोन में निगम प्रशासन ने यूजर चार्ज की दरें तय कर दी हैं। यहां फ्लैट में रहने वाले लोगों से प्रति माह 80 रुपए और स्ट्रीट वेंडर्स से 50 रुपए वसूले जाएंगे। वहीं, निजी मकानों के आकार के अनुसार शुल्क रखा गया है। 50 वर्ग मीटर तक के मकान वालों से 20 रुपए, 51 से 300 वर्ग मीटर तक 80 रुपए और 301 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों के लिए 150 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 250 रुपए, ढाबा और मिठाई की दुकानों से 250 रुपए, सरकारी छात्रावास से 500 रुपए, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट से 750 रुपए तथा होटल-रेस्टोरेंट से 1000 से 3000 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा।