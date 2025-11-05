Patrika LogoSwitch to English

User Charge Collection: जयपुर में 15 फरवरी से शुरू होगी नई व्यवस्था, जानिए कौन कितना देगा यूजर चार्ज

garbage collection: 15 फरवरी से शुरू होगी नई व्यवस्था, जानिए कौन कितना देगा यूजर चार्ज, सिविल लाइंस जोन में अटका काम, क्या समय पर पूरी हो पाएगी योजना ?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 05, 2025

Jaipur Waste Management: जयपुर। राजधानी जयपुर में कचरा संग्रहण के बदले यूजर चार्ज वसूली की व्यवस्था अब दो और जोनों में लागू होने जा रही है। ग्रेटर नगर निगम के मानसरोवर जोन और हैरिटेज नगर निगम के सिविल लाइंस जोन में यह व्यवस्था जल्द ही शुरू होगी। इससे पहले यह प्रणाली ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में लागू है, जहां से हर महीने करीब 60 से 70 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही है।

मानसरोवर जोन में निगम प्रशासन ने यूजर चार्ज की दरें तय कर दी हैं। यहां फ्लैट में रहने वाले लोगों से प्रति माह 80 रुपए और स्ट्रीट वेंडर्स से 50 रुपए वसूले जाएंगे। वहीं, निजी मकानों के आकार के अनुसार शुल्क रखा गया है। 50 वर्ग मीटर तक के मकान वालों से 20 रुपए, 51 से 300 वर्ग मीटर तक 80 रुपए और 301 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों के लिए 150 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 250 रुपए, ढाबा और मिठाई की दुकानों से 250 रुपए, सरकारी छात्रावास से 500 रुपए, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट से 750 रुपए तथा होटल-रेस्टोरेंट से 1000 से 3000 रुपए प्रति माह शुल्क लिया जाएगा।

मानसरोवर जोन के उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा ने बताया कि 15 फरवरी से यूजर चार्ज की वसूली शुरू कर दी जाएगी। कुछ वार्डों में इसे आंशिक रूप से लागू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जोन में अब तक करीब सवा लाख आरएफआइडी कार्ड लगाए जा चुके हैं, जिससे घर-घर कचरा संग्रहण और उसकी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

वहीं, सिविल लाइंस जोन में कार्य की गति धीमी बताई जा रही है। निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक केवल 50 प्रतिशत आरएफआइडी कार्ड लगाए जा सके हैं। यह कार्य तीन माह में पूरा होना था, लेकिन निर्धारित समयसीमा समाप्त हो चुकी है। निगम के एक्सईएन (प्रोजेक्ट) मुकेश ने बताया कि कंपनी और निगम का संयुक्त बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया जारी है और पहले चरण में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा।

नगर निगम को इस व्यवस्था से हर महीने करोड़ों रुपए की आय होने की संभावना है, जिससे शहर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा और स्वच्छ जयपुर की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

Loan Application: अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए अब 30 नवम्बर तक आवेदन का सुनहरा मौका
जयपुर
युवाओं को मिलेंगे पैसे

शहर की खबरें:

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

संपादकीय : तापमान बदलाव के खतरों से जुड़े संकेत चिंताजनक

ओपिनियन

Train Reschedule: जयपुर जंक्शन री-डवलपमेंट का असर: वंदेभारत-शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों पर असर, कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी

Railways New Decision Jodhpur-Delhi Cantt Vande Bharat timings changed from today at Gurugram station
जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 52 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (29 अक्टूबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 52 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

Rajasthan Private Bus: राजस्थान में क्यों दौड़ती हैं नागालैंड और अरुणाचल नंबर की बसें ? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Private Sleeper Bus in Rajasthan
जयपुर

किसान अब खेतों में ही कर सकेंगे फल-सब्जियों की प्रोसेसिंग, बढ़ेगा किसानों का मुनाफा

Photo: AI
खास खबर
