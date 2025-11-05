Loan Application: अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए अब 30 नवम्बर तक आवेदन का सुनहरा मौका

युवाओं को मिलेंगे पैसे (पत्रिका फाइल फोटो)
Anuja Portal: जयपुर। राजस्थान सरकार ने समाज के हर वर्ग तक आर्थिक सशक्तिकरण की किरण पहुंचाने के उद्देश्य से अनुजा पोर्टल पर ऋण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 नवम्बर 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी, जिससे कई इच्छुक आवेदक आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें नया अवसर मिला है।
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा यह योजना राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों के सहयोग से चलाई जा रही है।
इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन को उद्योग, व्यवसाय और सेवा कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
निगम की कार्यवाहक परियोजना प्रबंधक प्रियंका चौहान ने बताया कि इच्छुक आवेदक अपनी एसएसओ आईडी से 30 नवम्बर तक अनुजा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय पंचायत समिति, नगरपालिका या अनुजा निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। यह अवसर उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं।
