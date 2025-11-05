Loan Application: अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए अब 30 नवम्बर तक आवेदन का सुनहरा मौका

Anuja Portal: जयपुर। राजस्थान सरकार ने समाज के हर वर्ग तक आर्थिक सशक्तिकरण की किरण पहुंचाने के उद्देश्य से अनुजा पोर्टल पर ऋण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 नवम्बर 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी, जिससे कई इच्छुक आवेदक आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें नया अवसर मिला है।