Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Loan Application: अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए अब 30 नवम्बर तक आवेदन का सुनहरा मौका

Business Loan: सरकार ने बढ़ाई तिथि, अब हर वर्ग को मिलेगा उद्यम का अवसर। आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर राजस्थान, बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 05, 2025

युवाओं को मिलेंगे पैसे

युवाओं को मिलेंगे पैसे (पत्रिका फाइल फोटो)

Anuja Portal: जयपुर। राजस्थान सरकार ने समाज के हर वर्ग तक आर्थिक सशक्तिकरण की किरण पहुंचाने के उद्देश्य से अनुजा पोर्टल पर ऋण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 नवम्बर 2025 कर दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी, जिससे कई इच्छुक आवेदक आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें नया अवसर मिला है।

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा यह योजना राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों के सहयोग से चलाई जा रही है।

इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन को उद्योग, व्यवसाय और सेवा कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
निगम की कार्यवाहक परियोजना प्रबंधक प्रियंका चौहान ने बताया कि इच्छुक आवेदक अपनी एसएसओ आईडी से 30 नवम्बर तक अनुजा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय पंचायत समिति, नगरपालिका या अनुजा निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। यह अवसर उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Good News: रूफ टॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब 55 पैसे प्रति यूनिट अधिक मिलेगा भुगतान
जयपुर
Rajasthan Rooftop Solar Consumers Big Relief Now there will be Huge Savings Order Issued

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Loan Application: अनुजा पोर्टल पर ऋण के लिए अब 30 नवम्बर तक आवेदन का सुनहरा मौका

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसान अब खेतों में ही कर सकेंगे फल-सब्जियों की प्रोसेसिंग, बढ़ेगा किसानों का मुनाफा

Photo: AI
खास खबर

Food Security: राजस्थान में ‘गिव अप अभियान’ से मिली नई ऊर्जा, 42 लाख अपात्रों ने दूसरों के लिए छोड़ा हक

Food Security Scheme New Update after 31 January Big Action Against ineligible People You Shocked Know
जयपुर

संकट कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता का है…

ओपिनियन

टैरो राशिफल 6 नवंबर 2025 : वृषभ में चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र दे रहे हैं 6 राशियों को शुभ संकेत, प्रेम, करियर, धन का हाल

Tarot Card Reading 6 November 2025
राशिफल

पिता ने मूसल से ताबड़तोड़ वार कर बेटी को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.