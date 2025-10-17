Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Diwali Festival: खरीदारी करने बाजार आएं, कहां क्या है खास, यों बच सकते हैं परेशानी से

आपकी हर जरूरत को पूरा करने वाला पत्रिका आज आपका गाइड बन कर आया है। हम बता रहे हैं कि शहर के खास बाजारों में कौन सी चीज आप कहां से खरीद सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, वाहन कहां पार्क कर सकते हैं। यहां तक कि परिवार के साथ जा रहे हैं तो खाने का आनंद कहां ले सकते हैं।

3 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 17, 2025

जयपुर के प्रमुख बाजार खरीदारी के लिए तैयार, पत्रिका फोटो

जयपुर, दीपोत्सव पर खरीदारी के लिए हर कोई परकोटे में जाना चाहता है। यहां लोगों को घर से लेकर शादी तक का सामान मिल जाता है, लेकिन समय के साथ कुछ परेशानियां भी सामने आ रही है। ऐसे में खबरों के साथ ही आपकी हर जरूरत को पूरा करने वाला पत्रिका आज आपका गाइड बन कर आया है। हम बता रहे हैं कि शहर के खास बाजारों में कौन सी चीज आप कहां से खरीद सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, वाहन कहां पार्क कर सकते हैं। यहां तक कि परिवार के साथ जा रहे हैं तो खाने का आनंद कहां ले सकते हैं।

कहां क्या मिलता

जौहरी बाजारः सोना-चांदी के साथ कुंदन-मीनाकारी की ज्वैलरी, शादी के बेस-रेडीमेड कपड़े, हैंडीक्राफ्ट आयटम, जयपुरी जूतियां, घेवर, मिठाइयां-नमकीन से लेकर पान-सुपारी-चूर्ण तक यहां उपलब्ध है। अनाज-फल-सब्जी मंडी भी है।
पुरोहितजी का कटला, बड़ी चौपड़: शादी-ब्याह के बेस, साड़ियां, कॉस्मेटिक आयटम, प्लास्टिक का सामान व क्रॉकरी आदि होलसेल व रिटेल का बड़ा मार्केट है।
त्रिपोलिया बाजार बर्तन, हार्डवेयर, स्टील-फर्निचर, रंग-पेंट, कागज-स्टेशनरी आदि सामान उपलब्ध है। बाजार में पकौड़ी व जूस की दुकानें भी हैं।
चांदपोल बाजार : रेडीमेड कपड़े, किराना का सामान, बैंगल्स, कॉस्मेटिक आयटम, इलेक्ट्रिक सामान, जूत-चप्पल व ज्वैलरी का सामान मिलता है।
किशनपोल बाजार: साइकिलें, पटाखें, प्लास्टिक की कुर्सियां, मूंज-बाण मिलते हैं।
चौड़ा रास्ता: जयपुरी रजाइयों और किताबों का बड़ा मार्केट है।
हवामहल बाजार: सांगानेरी प्रिंट की कुर्तियां, जयपुरी जूतियां, लकड़ी व लाख से बने हैंडीक्राफ्ट आयटम मिलते हैं।
नेहरू बाजार व बापू बाजार : इमिटेशन ज्वैलरी, सजावटी सामान और महिलाओं के श्रृंगार का सामान, इलेक्ट्रिक के सामान उपलब्ध हैं।
इंदिरा बाजार: रेडीमेड कपड़े, मोबाइल व एसेसरीज, इलेक्ट्रिक सामान, ऑटो पार्ट्स, जूते-चप्पल, गैस चूल्हा व हार्डवेयर, पटाखे आदि मिलते हैं।

गलियों में भी बाजार

मनिहारों का रास्ता व नाहरगढ़ रोड-लाख की चूड़ियां, कॉस्मेटिक आयटम ।
गोपालजी का रास्ता व जड़ियों का रास्ता।
जैम स्टोन ज्वैलरी कुंदन मीनाकारी के आयटम।
हल्दियों का रास्ता -ज्वैलरी व साड़ियां, रेडीमेड कपड़े।
घी वालों का रास्ता-कुर्ता-पजामे व रेडीमेड कपड़े।
खजाने वालों का रास्ता-कपड़ों का बड़ा बाजार।
लालजी सांड का रास्ता-साड़ियों की दुकानें।

ये जानें: कैसे पहुंचे, कहां पार्क करें गाड़ी

मानसरोवर, वैशाली नगर, अजमेर रोड व सोढाला से आने वालों के लिए जयपुर मेट्रो अच्छा साधन है। चांदपोल मेट्रो स्टेशन, छोटी व बड़ी चौपड़ पर मेट्रो स्टेशन बने हैं, जहां से सुबह से देर रात तक मेट्रो मिलती है।
टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, जगतपुरा, मालवीय नगर, आगरा रोड से आने वाले रामनिवास बाग पार्किंग में वाहन पार्क कर परकोटे में जा सकते हैं।
झोटवाड़ा, सीकर रोड से आने वाले चांदपोल बाजार अनाज मंडी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर सकते हैं।
आमेर व ब्रह्मपुरी की ओर से आने वाले चौगान स्टेडियम व आतिश मार्केट गाड़ी पार्क कर सकते हैं।

हकीकत यह भी…

रामनिवास बाग में 2500 चौपहिया वाहन व 500 दोपहिया वाहन एक साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन यहां से सीधे परकोटे के लिए कोई वाहन सुविधा नहीं होने से लोग यहां वाहन खड़ा करने से बचते हैं। पार्किंग में आधे भी वाहन नहीं आते हैं। एक तल पूरा खाली रहता है।

इसकी भी जरूरत……

जयपुर हैरिटेज नगर निगम त्योहारी सीजन पर दो घंटे की पार्किंग की सख्ती से पालना करवाए। चांदपोल अनाज मंडी, आतिश मार्केट पार्किंग में त्योहारी सीजन में स्थायी खड़े रहने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाए।
रामनिवास बाग से परकोटे के हर बाजार के लिए प्रशासन दिनभर के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सुविधा शुरू करे। इससे ग्राहक पार्किंग में वाहन खड़ा कर बाजारों में आ-जा सके।

Published on:

17 Oct 2025 10:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Diwali Festival: खरीदारी करने बाजार आएं, कहां क्या है खास, यों बच सकते हैं परेशानी से

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

