Jaipur Diwali Festival: खरीदारी करने बाजार आएं, कहां क्या है खास, यों बच सकते हैं परेशानी से

जौहरी बाजारः सोना-चांदी के साथ कुंदन-मीनाकारी की ज्वैलरी, शादी के बेस-रेडीमेड कपड़े, हैंडीक्राफ्ट आयटम, जयपुरी जूतियां, घेवर, मिठाइयां-नमकीन से लेकर पान-सुपारी-चूर्ण तक यहां उपलब्ध है। अनाज-फल-सब्जी मंडी भी है।

पुरोहितजी का कटला, बड़ी चौपड़: शादी-ब्याह के बेस, साड़ियां, कॉस्मेटिक आयटम, प्लास्टिक का सामान व क्रॉकरी आदि होलसेल व रिटेल का बड़ा मार्केट है।

त्रिपोलिया बाजार बर्तन, हार्डवेयर, स्टील-फर्निचर, रंग-पेंट, कागज-स्टेशनरी आदि सामान उपलब्ध है। बाजार में पकौड़ी व जूस की दुकानें भी हैं।

चांदपोल बाजार : रेडीमेड कपड़े, किराना का सामान, बैंगल्स, कॉस्मेटिक आयटम, इलेक्ट्रिक सामान, जूत-चप्पल व ज्वैलरी का सामान मिलता है।

किशनपोल बाजार: साइकिलें, पटाखें, प्लास्टिक की कुर्सियां, मूंज-बाण मिलते हैं।

चौड़ा रास्ता: जयपुरी रजाइयों और किताबों का बड़ा मार्केट है।

हवामहल बाजार: सांगानेरी प्रिंट की कुर्तियां, जयपुरी जूतियां, लकड़ी व लाख से बने हैंडीक्राफ्ट आयटम मिलते हैं।

नेहरू बाजार व बापू बाजार : इमिटेशन ज्वैलरी, सजावटी सामान और महिलाओं के श्रृंगार का सामान, इलेक्ट्रिक के सामान उपलब्ध हैं।

इंदिरा बाजार: रेडीमेड कपड़े, मोबाइल व एसेसरीज, इलेक्ट्रिक सामान, ऑटो पार्ट्स, जूते-चप्पल, गैस चूल्हा व हार्डवेयर, पटाखे आदि मिलते हैं।