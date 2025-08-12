Jaipur: सिर्फ 24 मिनट में ‘रेल मदद’ पर शिकायतों का समाधान, उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार दूसरे स्थान पर

उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ के निर्देश से ‘‘रेल मदद’ पोर्टल/ऐप पर इस साल 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्राप्त सभी 43,524 शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई है। इस अवधि में शिकायतों के समाधान की औसत अवधि 24 मिनट रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे शिकायतों के निपटान समय में पूरे भारतीय रेलवे स्तर द्वितीय स्थान पर है। इसी अवधि में यात्रियों के फीडबैक का उत्कृष्ट/संतोषजनक का 84.40% रहा है। गत वर्ष 2024-25 में भी उत्तर पश्चिम रेलवे ने 102011 शिकायतों का समाधान औसत 26 मिनट में कर भारतीय रेलवे पर द्वितीय स्थान पर रहा । उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों एवं मुख्यालय पर वार रूम स्थापित किया गया है जहां से रेल मदद पर प्राप्त शिकायतों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है।