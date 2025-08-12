खर्राटों और स्लीप एपनिया का मिल गया आसान इलाज, दिन में दो बार शंख बजाने से मिली बड़ी राहत

आयुर्वेद में शंख वादन को फेफड़ों की क्षमता, मानसिक एकाग्रता और समग्र स्वास्थ्य सुधार के लिए लाभकारी माना गया है। यह पद्धति महंगी चिकित्सा तकनीकों का सुलभ विकल्प बन सकती है, खासकर उन मरीजों के लिए जो सीपीएपी मशीन का लंबे समय तक उपयोग नहीं कर पाते। डॉ. गुप्ता के अनुसार, इस दिशा में और शोध जरूरी है। फिलहाल, केजीएमयू, लखनऊ में एक शोध जारी है जो विस्तृत रूप से बताएगा कि इससे मांसपेशियों में किस प्रकार के बदलाव आते हैं।