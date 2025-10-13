अंता उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने दाखिल किया नामांकन, भाजपा प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई

जयपुर। निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भी दाखिल कर दिया, वहीं भाजपा अभी तक प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है। भाया एक फार्म 15 अक्टूबर को भी दाखिल करेंगे। उस दिन कांग्रेस की सभा भी होगी।