अंता उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने दाखिल किया नामांकन, भाजपा प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई

जयपुर। निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भी दाखिल कर दिया, वहीं भाजपा अभी तक प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है। भाया एक फार्म 15 अक्टूबर को भी दाखिल करेंगे। उस दिन कांग्रेस की सभा भी होगी।
नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। 19 एवं 20 अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन-पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर तय की गई है। अंता उपचुनाव में 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवम्बर को परिणाम घोषित किया जाएगा।
अंता उपचुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक नहीं हुई है। प्रदेश कोर कमेटी तीन नामों का चयन कर दिल्ली भेजेगी। तीन में से एक नाम पर सहमति होने के बाद प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी।
दो दिन पहले सीएम भजन लाल शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से प्रत्याशी चयन पर चर्चा हो चुकी है। राठौड़ ने कहा था कि दो दिन में प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। दो दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो सकी है।
