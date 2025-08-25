Rajasthan Politics: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव और स्मार्ट मीटर पर गरमाई सियासत, राजेंद्र राठौड़ बोले- कांग्रेस कर रही गुमराह

जयपुर। राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव, पंचायत चुनाव और स्मार्ट मीटर पर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी और छात्रसंघ व पंचायत-निकाय चुनाव पर जनता को गुमराह कर रहे हैं।