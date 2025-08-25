Rajasthan Politics: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव और स्मार्ट मीटर पर गरमाई सियासत, राजेंद्र राठौड़ बोले- कांग्रेस कर रही गुमराह

जयपुर। राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव, पंचायत चुनाव और स्मार्ट मीटर पर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी और छात्रसंघ व पंचायत-निकाय चुनाव पर जनता को गुमराह कर रहे हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 20 माह के कार्यकाल में किसी विषय पर न तो कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर पाए और न ही उनके किसी धरने प्रदर्शन में संख्या बल सैंकड़ों तक पहुंचा। अब मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत अनावश्यक मुद्दे उठाकर अपनी नाकामयाबी का ठीकरा भजनलाल सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। गहलोत की सुरक्षा में लगे गार्ड तक पेपरलीक मामले में संलिप्त पाए गए। भजनलाल सरकार ने 20 माह में 280 से अधिक भर्ती परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाया। प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले की तुलना में सुदृढ़ और मजबूत हुई है।
राठौड़ ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में ही स्मार्ट मीटर के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए और उनके समय ही प्रदेशभर में 5.50 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगा दिए गए थे।