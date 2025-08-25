बारिश के अलर्ट के चलते 19 जिलों में जिला प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए होगा। विद्यालय एवं आंगनबाड़ी के सभी टीचर और स्टाफ नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे और अपना काम करेंगे।