जयपुर। राजस्थान में कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके चलते आज प्रदेश के 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।
बारिश के अलर्ट के चलते 19 जिलों में जिला प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए होगा। विद्यालय एवं आंगनबाड़ी के सभी टीचर और स्टाफ नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे और अपना काम करेंगे।
आदेश के मुताबिक सीकर, करौली, कोटा, खैरथल-तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपूतली-बहरोड़, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर जिले में 25 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।
|क्रम संख्या
|जिला
|अवकाश की तिथि
|1
|टोंक
|25 से 27 अगस्त तक
|2
|अलवर
|25–26 अगस्त
|3
|जयपुर
|25–26 अगस्त
|4
|दौसा
|25–26 अगस्त
|5
|नागौर
|25–26 अगस्त
|6
|डीडवाना-कुचामन
|25–26 अगस्त
|7
|सीकर
|25 अगस्त
|8
|करौली
|25 अगस्त
|9
|कोटा
|25 अगस्त
|10
|खैरथल-तिजारा
|25 अगस्त
|11
|डूंगरपुर
|25 अगस्त
|12
|चित्तौड़गढ़
|25 अगस्त
|13
|अजमेर
|25 अगस्त
|14
|कोटपूतली-बहरोड़
|25 अगस्त
|15
|सिरोही
|25 अगस्त
|16
|बूंदी
|25 अगस्त
|17
|भीलवाड़ा
|25 अगस्त
|18
|उदयपुर
|25 अगस्त
|19
|सवाई माधोपुर
|25 अगस्त
आदेश के अनुसार टोंक जिले में 25 से 27 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वहीं, राजधानी जयपुर सहित अलवर, दौसा, नागौर और डीडवाना-कुचामन जिले में 25 और 26 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी घेषित की गई है।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, राजसमंद और सिरोही में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।