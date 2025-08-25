Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

School Holiday: राजस्थान के 16 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर सहित इन 19 जिलों में स्कूलों की छुट्‌टी

Rajasthan Heavy Rain: मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके चलते प्रदेश के 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 25, 2025

School-Holiday
भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके चलते आज प्रदेश के 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।

बारिश के अलर्ट के चलते 19 जिलों में जिला प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूल व आंगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए होगा। विद्यालय एवं आंगनबाड़ी के सभी टीचर और स्टाफ नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे और अपना काम करेंगे।

आज इन जिलों में अवकाश

आदेश के मुताबिक सीकर, करौली, कोटा, खैरथल-तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपूतली-बहरोड़, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर जिले में 25 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है।

इन जिलों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी

क्रम संख्याजिलाअवकाश की तिथि
1टोंक25 से 27 अगस्त तक
2अलवर25–26 अगस्त
3जयपुर25–26 अगस्त
4दौसा25–26 अगस्त
5नागौर25–26 अगस्त
6डीडवाना-कुचामन25–26 अगस्त
7सीकर25 अगस्त
8करौली25 अगस्त
9कोटा25 अगस्त
10खैरथल-तिजारा25 अगस्त
11डूंगरपुर25 अगस्त
12चित्तौड़गढ़25 अगस्त
13अजमेर25 अगस्त
14कोटपूतली-बहरोड़25 अगस्त
15सिरोही25 अगस्त
16बूंदी25 अगस्त
17भीलवाड़ा25 अगस्त
18उदयपुर25 अगस्त
19सवाई माधोपुर25 अगस्त

यहां भी रहेगी छुट्टी

आदेश के अनुसार टोंक जिले में 25 से 27 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी। वहीं, राजधानी जयपुर सहित अलवर, दौसा, नागौर और डीडवाना-कुचामन जिले में 25 और 26 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी घेषित की गई है।

आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, राजसमंद और सिरोही में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

25 Aug 2025 08:17 am

