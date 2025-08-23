राजस्थान में मानसून मेहरबान, एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध फिर हुआ ओवरफ्लो, चली 6 इंच की चादर

कालूवास गांव में भी बारिश से नाले में पूरे वेग से पानी आने के चलते स्कूलों से बालकों का घर पहुंचना दूभर हो गया। बाद में परिजनों ने बालकों को गोद में लेकर पानी को पार कराया। दूसरी ओर लालसोट शहर में भी बारिश से नवजीवन हॉस्पिटल रोड एवं खटवा रोड पर जलभराव हो गया। कनिष्ठ अभियंता अंकित मीना ने बताया कि पूरे पचवारा क्षेत्र में काफी अच्छी बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि मोरेल नदी का जलस्तर 9 इंच है, जबकि मोरेल बांध की वेस्ट वेयर का जलस्तर बढ़कर 6 इंच तक पहुंच गया है।