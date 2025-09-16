Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

‘वोट चोरी’ को बड़ा मुद्दा बनाने में अंदर से लगी कांग्रेस, राजस्थान की इन 2 सीटों से डेटा जुटा रही पार्टी… सीधे राहुल गांधी को जाएगी रिपोर्ट

'वोट चोरी' के मुद्दे पर कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट सीधा राहुल गांधी को की जानी है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 16, 2025

Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो- सोशल मीडिया)

जयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 में कम अंतर से हारने वाली सीटों पर कांग्रेस अब गहराई से पड़ताल कर रही है। पार्टी का मानना है कि कई जगह 'वोट चोरी' या चुनावी गड़बड़ी हुई है, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने देशभर में ऐसे इलाकों पर नजर डालनी शुरू की है। इस लिस्ट में राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीटें भी शामिल हैं, जहां केंद्रीय पर्यवेक्षक बूथवार डेटा खंगाल रहे हैं। पूरी रिपोर्ट सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सौंपी जाएगी।

एआईसीसी ने जयपुर ग्रामीण सीट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल और अलवर सीट की कमान अनिल यादव को सौंपी है। जयपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस महज 1,615 वोटों से पराजित हुई थी, जबकि यहां सात विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त होने के बावजूद झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को 81 हजार वोटों से पीछे रहना पड़ा।

ये भी पढ़ें

क्या पेट्रोलियम पदार्थों पर भी लागू होगा GST ? केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दिया बड़ा बयान
जोधपुर
Gajendra Singh Shekhawat on GST

बूथवार की जा रही जांच

इसी विसंगति की वजह से इस सीट पर बूथवार जांच की जा रही है। हाल ही में प्रदीप नरवाल ने झोटवाड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर डेटा इकट्ठा किया और बूथ स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए।

अलवर शहर के बूथों से जुटाए जा रहे आंकड़े

अलवर लोकसभा सीट पर भी स्थिति दिलचस्प रही। यहां कांग्रेस सभी विधानसभा सीटों पर आगे थी, लेकिन अलवर शहर क्षेत्र में भाजपा ने 53 हजार वोटों से बढ़त बना ली। नतीजतन पूरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 48 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। स्थानीय विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रहे ललित यादव ने कहा कि अलवर शहर के बूथवार आंकड़ों में अनियमितताएं मिली हैं, कई पतों पर असामान्य संख्या में वोट दर्ज हुए हैं। फिलहाल पर्यवेक्षक इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

देश स्तर पर राहुल गांधी उठाएंगे मुद्दा

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब तक तीन दौर की बैठकों में कार्यकर्ताओं से बूथवार जानकारी जुटाई गई है। जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार रहे अनिल चोपड़ा ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव के दौरान ही गड़बड़ी के सबूत जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में हैं।

गोविंद सिंह डोटासरा पहले भी लगा चुके हैं आरोप

जानकारी के अनुसार, जल्द ही जयपुर ग्रामीण और अलवर दोनों सीटों की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंप दी जाएगी। इसके बाद कुछ और सीटों जैसे- कोटा और बीकानेर पर भी यही प्रक्रिया लागू की जाएगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही कह चुके हैं कि इन लोकसभा क्षेत्रों में वोट चोरी हुई है और पार्टी अपने स्तर पर बूथवार जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: विधायक खरीद-फरोख्त का मामला झूठा, हाईकोर्ट ने 5 साल पुराने केस को क्यों किया बंद? जानें पूरी कहानी
Patrika Special News
Ashok Gehlot and Sachin Pilot

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 10:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘वोट चोरी’ को बड़ा मुद्दा बनाने में अंदर से लगी कांग्रेस, राजस्थान की इन 2 सीटों से डेटा जुटा रही पार्टी… सीधे राहुल गांधी को जाएगी रिपोर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.