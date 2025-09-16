‘वोट चोरी’ को बड़ा मुद्दा बनाने में अंदर से लगी कांग्रेस, राजस्थान की इन 2 सीटों से डेटा जुटा रही पार्टी… सीधे राहुल गांधी को जाएगी रिपोर्ट

जयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 में कम अंतर से हारने वाली सीटों पर कांग्रेस अब गहराई से पड़ताल कर रही है। पार्टी का मानना है कि कई जगह 'वोट चोरी' या चुनावी गड़बड़ी हुई है, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने देशभर में ऐसे इलाकों पर नजर डालनी शुरू की है। इस लिस्ट में राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीटें भी शामिल हैं, जहां केंद्रीय पर्यवेक्षक बूथवार डेटा खंगाल रहे हैं। पूरी रिपोर्ट सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सौंपी जाएगी।
एआईसीसी ने जयपुर ग्रामीण सीट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल और अलवर सीट की कमान अनिल यादव को सौंपी है। जयपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस महज 1,615 वोटों से पराजित हुई थी, जबकि यहां सात विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त होने के बावजूद झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को 81 हजार वोटों से पीछे रहना पड़ा।
इसी विसंगति की वजह से इस सीट पर बूथवार जांच की जा रही है। हाल ही में प्रदीप नरवाल ने झोटवाड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर डेटा इकट्ठा किया और बूथ स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए।
अलवर लोकसभा सीट पर भी स्थिति दिलचस्प रही। यहां कांग्रेस सभी विधानसभा सीटों पर आगे थी, लेकिन अलवर शहर क्षेत्र में भाजपा ने 53 हजार वोटों से बढ़त बना ली। नतीजतन पूरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 48 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। स्थानीय विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रहे ललित यादव ने कहा कि अलवर शहर के बूथवार आंकड़ों में अनियमितताएं मिली हैं, कई पतों पर असामान्य संख्या में वोट दर्ज हुए हैं। फिलहाल पर्यवेक्षक इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब तक तीन दौर की बैठकों में कार्यकर्ताओं से बूथवार जानकारी जुटाई गई है। जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार रहे अनिल चोपड़ा ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव के दौरान ही गड़बड़ी के सबूत जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में हैं।
जानकारी के अनुसार, जल्द ही जयपुर ग्रामीण और अलवर दोनों सीटों की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंप दी जाएगी। इसके बाद कुछ और सीटों जैसे- कोटा और बीकानेर पर भी यही प्रक्रिया लागू की जाएगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही कह चुके हैं कि इन लोकसभा क्षेत्रों में वोट चोरी हुई है और पार्टी अपने स्तर पर बूथवार जांच कर रही है।