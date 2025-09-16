‘वोट चोरी’ को बड़ा मुद्दा बनाने में अंदर से लगी कांग्रेस, राजस्थान की इन 2 सीटों से डेटा जुटा रही पार्टी… सीधे राहुल गांधी को जाएगी रिपोर्ट

अलवर लोकसभा सीट पर भी स्थिति दिलचस्प रही। यहां कांग्रेस सभी विधानसभा सीटों पर आगे थी, लेकिन अलवर शहर क्षेत्र में भाजपा ने 53 हजार वोटों से बढ़त बना ली। नतीजतन पूरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 48 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। स्थानीय विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रहे ललित यादव ने कहा कि अलवर शहर के बूथवार आंकड़ों में अनियमितताएं मिली हैं, कई पतों पर असामान्य संख्या में वोट दर्ज हुए हैं। फिलहाल पर्यवेक्षक इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।