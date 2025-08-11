Congress Protest: वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, राहुल व प्रियंका हिरासत में, इधर पूर्व सीएम गहलोत ने केन्द्र पर साधा निशाना

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं की हिरासत ने विपक्षी समर्थकों में व्यापक आक्रोश पैदा किया है, और इसे लोकतांत्रिक असहमति को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। गहलोत ने जोर देकर कहा कि सरकार और ECI के ऐसे कदम भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर जनता के संदेह को और गहरा रहे हैं।