पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, चोरी-डकैती के सवाल पर स्पीकर से उलझे जूली; वेल में आए कांग्रेसी

खानपुर विधानसभा क्षेत्र में चोरी और डकैती के मामलों पर उठे सवाल ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यह खानपुर से संबंधित सवाल है, आपका क्षेत्र नहीं है।जूली ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम बोलेंगे। इसके बाद कांग्रेस विधायक वेल में उतर आए और नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।