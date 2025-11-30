Jaipur: चालान के नाम पर अवैध वसूली मामले में 3 गिरफ्तार, कांस्टेबल और होमगार्ड पंक्चर की दुकान के स्कैनर पर करवाते थे पेमेंट

Illegal Extortion From Traffic Challan: ट्रैफिक चालान के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में ट्रैफिक कांस्टेबल भवानी सिंह, होमगार्ड वकार अहमद और पंक्चर दुकान संचालक मोहम्मद मुश्ताक शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर बरामद किया, जिसका उपयोग वसूली में किया जा रहा था। तीनों आरोपी 2 दिन की रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ जारी है।