Jaipur: चालान के नाम पर अवैध वसूली मामले में 3 गिरफ्तार, कांस्टेबल और होमगार्ड पंक्चर की दुकान के स्कैनर पर करवाते थे पेमेंट

Illegal Extortion From Traffic Challan: ट्रैफिक चालान के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में ट्रैफिक कांस्टेबल भवानी सिंह, होमगार्ड वकार अहमद और पंक्चर दुकान संचालक मोहम्मद मुश्ताक शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर बरामद किया, जिसका उपयोग वसूली में किया जा रहा था। तीनों आरोपी 2 दिन की रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ जारी है।
पुलिस के अनुसार भवानी सिंह बानसूर निवासी है, वकार अहमद मालपुरा, टोंक और मोहम्मद मुश्ताक सांगानेरी गेट, लालकोठी के रहने वाले हैं। मुश्ताक त्रिवेणी नगर चौराहे पर पंक्चर की दुकान चलाता है।
जांच में पता चला कि भवानी सिंह और वकार अहमद ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चालान का डर दिखाकर भारी जुर्माने की बात कहते थे। इसके बाद वे वाहन चालक को मुश्ताक की दुकान पर ले जाते, जहां लगे स्कैनर से तय राशि वसूल लेते थे। बिना चालान काटे वाहन चालक को छोड़ दिया जाता था।
प्रारंभिक जांच में पुलिस को एक दिन में दो बार हुए ट्रांजेक्शन मिले हैं, जिनमें 1500 और 300 रुपए अवैध रूप से वसूले जाने की पुष्टि हुई है। दुकान पर उपयोग किए जा रहे स्कैनर का लिंक कांस्टेबल भवानी सिंह के बैंक खाते से जुड़ा था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बजाज नगर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
