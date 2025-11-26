‘संविधान को जानो, अपनाओ और जियो’, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले- संविधान का अध्ययन शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी तरीके से हो

सांसद मंजू शर्मा ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कुछ लोग संविधान की पुस्तक को लेकर लोकसभा में बातें करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जितना हम संविधान को जानेंगे, उतनी ही देश के प्रति भागीदारी बढ़ेगी। स्थानीय विधायक डॉ. कैलाश चंद वर्मा ने स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और सामुदायिक विकास में योगदान देने के लिए बधाई दी। कुलपति डॉ. नीति निपुण शर्मा ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि यहां के विद्यार्थी और पूर्व छात्र राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं।