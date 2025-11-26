Patrika LogoSwitch to English

‘संविधान को जानो, अपनाओ और जियो’, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले- संविधान का अध्ययन शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी तरीके से हो

Constitution Day: संविधान दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

जयपुर

Anil Prajapat

Nov 26, 2025

कार्यक्रम का शुभारंभ करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। फोटो: पत्रिका

जयपुर। संविधान दिवस के अवसर पर मणिपाल यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को जोड़ने का काम हमारा संविधान करता है। संविधान हमारी आत्मा है, जो देश को दिशा देता है।

उन्होंने कहा कि संविधान को जानो, अपनाओ और उसके अनुसार जियो। ओम बिरला ने कहा कि संसद का प्रयास है कि संविधान का अध्ययन स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रभावी तरीके से हो। प्रारंभिक शिक्षा में संविधान को शामिल करना चाहिए। जब नई पीढ़ी अपनी विरासत और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझेगी, तभी भविष्य का भारत और मजबूत होगा। इससे पहले उन्होंने सभी को संविधान की शपथ दिलवाई। अतिथियों के साथ यूनिवर्सिटी के छात्रावास में एक अत्याधुनिक जिनेजियम का उद्घाटन भी किया।

आने वाला समय भारत के युवाओं का

बिरला ने कहा कि आने वाला समय भारत के युवाओं की ताकत का है। दुनिया भारत के नौजवानों की ओर देख रही है। वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत से निकल रहा है।दुनिया के विकसित देशों के विकास में भारत के युवाओं का अहम योगदान है और यही क्षमता उन्हें आगे नेतृत्व करने में सक्षम बनाएगी।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन जरूरी

सांसद मंजू शर्मा ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कुछ लोग संविधान की पुस्तक को लेकर लोकसभा में बातें करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जितना हम संविधान को जानेंगे, उतनी ही देश के प्रति भागीदारी बढ़ेगी। स्थानीय विधायक डॉ. कैलाश चंद वर्मा ने स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और सामुदायिक विकास में योगदान देने के लिए बधाई दी। कुलपति डॉ. नीति निपुण शर्मा ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि यहां के विद्यार्थी और पूर्व छात्र राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं।

