Consumer Protection: रक्षाबंधन पर उपभोक्ताओं को राहत, 80 फर्मों पर कार्रवाई, जुर्माना वसूला

Consumer Rights: जयपुर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान के उपभोक्ता मामले विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए विशेष अभियान "कंज्यूमरकेयर" के तहत प्रभावी कार्रवाई की है। 6 से 8 अगस्त तक चलाए जा रहे इस अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को विभाग ने राज्यभर में 117 फर्मों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधिक मापविज्ञान अधिनियम के उल्लंघन के लिए 80 फर्मों पर कार्रवाई करते हुए 2,18,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया।