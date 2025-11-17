Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Dudu: 9.5 करोड़ की लागत से बन रहे CHC के नए भवन को लेकर हुआ विवाद, डिप्टी सीएम ने रुकवाया काम लेकिन ठेकदारों ने फिर किया शुरू

Controversy On New CHC Building: दूदू के गागरडू गांव में 9.5 करोड़ की लागत से बन रहे नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के भवन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पर्याप्त भूमि होते हुए भी अस्पताल को जंगल में बनाने की योजना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

image

कश्यप अवस्थी

Nov 17, 2025

फोटो: पत्रिका

Gagardu Village Dudu Panchayat Samiti: जयपुर जिले की दूदू पंचायत समिति के गागरडू गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का नया भवन बनने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। आबादी से दूर चरागाह भूमि पर निर्माण शुरू करने से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जब नव क्रमोन्नत वर्तमान सीएचसी की जगह पर्याप्त जमीन मौजूद है तो जंगल में अस्पताल क्यों बनाया जा रहा है?

यह गांव उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। करोड़ों की लागत से शुरू हुए इस काम को उप मुख्यमंत्री ने रोकने के निर्देश भी दिए थे लेकिन ठेकेदार ने रात में लाइट लगाकर फिर से काम शुरू कर दिया। इससे नाराज लोगों ने रविवार को गागरडू बस स्टैंड पर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि रहलाना रोड पर जंगल में सीएचसी भवन का निर्माण किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

जंगल में क्यों जाएं?

ग्रामीणों की मानें तो बस स्टैंड पर संचालित सीएचसी भवन के पास ही मापदंडों के अनुसार पर्याप्त भूमि है जहां सीएचसी भवन का विस्तार किया जा सकता है। पीएचसी के नाम पर डेढ़ बीघा भूमि आवंटित है और उसके पीछे ही करीब ढाई बीघा से अधिक सिवायचक भूमि है जिस पर सीएचसी का नया भवन बनाया जा सकता है। लोगों का आरोप है कि कमीशन के खेल में सरकार के करोड़ों रुपए व्यर्थ फूंके जा रहे हैं।

भाजपा कार्यकर्ता भी विरोध में उतरे

सीएचसी के नए भवन का विरोध करने वालों में ग्रामीणों के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। पूर्व पंचायत समिति सदस्य महावीर प्रसाद शर्मा, रामस्वरूप टेपण, दशरथ सिंह नरबान, विजेन्द्र सैन और जितेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि उप मुख्यमंत्री, जयपुर कलक्टर और उपखंड अधिकारी से दो माह में कई बार सीएचसी भवन को यथावत रखने की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

डिप्टी सीएम मौके पर गए थे, नहीं माना ठेकेदार

गागरडू सीएचसी भवन निर्माण के लिए करीब साढ़े नौ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई और निर्माण कार्य बिना शिलान्यास के ही शुरू कर दिया गया। जब नए निर्माण को लेकर लोगों में नाराजगी का उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को पता चला तो वे 11 नवंबर को गागरडू पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवा दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना उनकी अनुमति निर्माण नहीं होगा, लेकिन 14 नवंबर से ठेकेदार ने फिर से कार्य शुरू कर दिया। रात में लाइट लगाकर काम किया जा रहा है।

गागरडू में सीएचसी के नए भवन के विरोध का मामला संज्ञान में नहीं है। बीसीएमओ से सोमवार को रिपोर्ट लेकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली जाएगी।

-मनीष मित्तल, सीएमएचओ द्वितीय, जयपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan: रोडवेज बस यात्रियों के लिए खुशखबरी… सर्दियों में अब नहीं ठिठुरेंगे यात्री, बड़े स्तर पर शुरू हुआ अभियान
बीकानेर
Bikaner bus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Dudu: 9.5 करोड़ की लागत से बन रहे CHC के नए भवन को लेकर हुआ विवाद, डिप्टी सीएम ने रुकवाया काम लेकिन ठेकदारों ने फिर किया शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Tarot Card Reading 18 November 2025
राशिफल

Cold Wave Today: राजस्थान में बढ़ने लगी सर्दी, कई जिलों में लुढ़का पारा, आज यह शहर रहा सबसे ठंडा

जयपुर

Rajasthan : सऊदी अरब में 42 भारतीय जिंदा जले, सचिन पायलट ने प्रकट किया दुख

Saudi Arabia 42 Indians burnt alive Rajasthan Sachin Pilot expressed grief
जयपुर

राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएड करना हुआ महंगा, परीक्षा शुल्क दोगुना; छात्रों की आंदोलन की चेतावनी

जयपुर

सुरक्षा से कूटनीति तक: भारत के सामने बहुआयामी खतरा

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.