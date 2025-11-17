Dudu: 9.5 करोड़ की लागत से बन रहे CHC के नए भवन को लेकर हुआ विवाद, डिप्टी सीएम ने रुकवाया काम लेकिन ठेकदारों ने फिर किया शुरू

गागरडू सीएचसी भवन निर्माण के लिए करीब साढ़े नौ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई और निर्माण कार्य बिना शिलान्यास के ही शुरू कर दिया गया। जब नए निर्माण को लेकर लोगों में नाराजगी का उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को पता चला तो वे 11 नवंबर को गागरडू पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवा दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना उनकी अनुमति निर्माण नहीं होगा, लेकिन 14 नवंबर से ठेकेदार ने फिर से कार्य शुरू कर दिया। रात में लाइट लगाकर काम किया जा रहा है।