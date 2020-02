कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा बैठक, प्रदेशभर में 44 संदिग्ध मरीजों की हुई जांच

Coronavirus In rajasthan : प्रदेश में कोरोना वायरस ( Corona virus ) को लेकर चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह समीक्षा बैठक ली । ( Alert Regarding Corona Virus In rajasthan ) बैठक में उन्होने प्रदेशभर के चिकित्सा अधिकारियों से कोरोना वायरस के बचाव, नियंत्रण, और जांच सुविधाओं को लेकर चर्चा की।