Cow Sanctuary: सरकार की बड़ी पहल, हर पंचायत में खुलेगी गौशाला, पीपीपी मॉडल पर बनेगा गौ अभयारण्य

Cow Shelter Scheme: जयपुर। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को बीकानेर जिला परिषद सभागार में गौशाला संचालकों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत पर गौशाला खुले और इसके संचालन में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। बैठक में गौशाला संचालकों की समस्याएं सुनी गईं और ज्यादातर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।