खुशखबरी… राजस्थान के इन 33 जिलों में बनेगा ‘क्रिकेट स्टेडियम’, RCA का बड़ा ऐलान; जानें कहां-कहां?

Cricket Stadiums: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी ने राज्य के सभी 33 जिला क्रिकेट केंद्रों पर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है।
RCA एडहॉक कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जिला क्रिकेट केंद्र पर आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। जिसके लिए एक विशेष ग्राउंड व स्टेडियम डवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया है। यह घोषणा जयपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान की गई, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने स्टेडियम निर्माण की रूपरेखा पर चर्चा की।
कुमावत ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। प्रत्येक जिले में स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। इस परियोजना के तहत स्टेडियमों में उच्च गुणवत्ता वाली पिच, पवेलियन, दर्शक दीर्घा, मीडिया सुविधाएं और प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं होंगी।
इसमें अजमेर, चूरू, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, झुंझुंनू, जोधपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, जालौर, बूंदी, श्रीगंगानगर, सिरोही, भरतपुर, बारां, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली, करौली, नागौर, अलवर, राजसमंद, दौसा, धौलपुर, सीकर और टोंक शामिल हैं।