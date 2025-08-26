खुशखबरी… राजस्थान के इन 33 जिलों में बनेगा ‘क्रिकेट स्टेडियम’, RCA का बड़ा ऐलान; जानें कहां-कहां?

RCA एडहॉक कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक जिला क्रिकेट केंद्र पर आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। जिसके लिए एक विशेष ग्राउंड व स्टेडियम डवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया है। यह घोषणा जयपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान की गई, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने स्टेडियम निर्माण की रूपरेखा पर चर्चा की।