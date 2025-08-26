Rajasthan: वायरल होने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में शर्ट उतारकर युवक ने बनाई ऐसी वीडियो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते ही पहुंच गई पुलिस

Instagram Post Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कुछ युवा ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिससे खुदको ही आफत में डाल देते हैं। ऐसी ही एक घटना भरतपुर जिले के बयाना स्थित राजकीय देवनारायण कन्या महाविद्यालय से सामने आई है। जहां एक युवक ने गर्ल्स कॉलेज में घुसकर छात्राओं के सामने शर्ट उतारकर डिप्स लगाने शुरू कर दिए।
सालाबाद निवासी साहिल खान कॉलेज परिसर में घुस आया और छात्राओं के सामने अजीबो-गरीब हरकत करने लगा। उसने अपनी शर्ट उतारकर डिप्स लगाए और इसकी वीडियो बनाकर अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर दी। यूज़र्स इस वीडियो पर तरह-तरह के कमैंट्स करने लगे और ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगी।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद उस पर शांति भंग का मामला दर्ज कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद साहिल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उससे गलती हो गई है वह भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करेगा। जिसके बाद पुलिस ने साफ निर्देश दे दिए कि 'पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।'