Rajasthan: वायरल होने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में शर्ट उतारकर युवक ने बनाई ऐसी वीडियो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते ही पहुंच गई पुलिस

Instagram Post Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कुछ युवा ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिससे खुदको ही आफत में डाल देते हैं। ऐसी ही एक घटना भरतपुर जिले के बयाना स्थित राजकीय देवनारायण कन्या महाविद्यालय से सामने आई है। जहां एक युवक ने गर्ल्स कॉलेज में घुसकर छात्राओं के सामने शर्ट उतारकर डिप्स लगाने शुरू कर दिए।