Crop Damage: बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, सरकार अलर्ट, सीएम ने तुरंत सर्वे और राहत के दिए निर्देश

इसी बीच, किसानों के लिए राहत भरी खबर यह भी है कि बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग के अनुसार, कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई रबी फसल यदि 14 दिनों के भीतर प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है, तो उसे भी बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। इससे किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान की भरपाई मिल सकेगी।