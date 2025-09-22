9 रंगों की कस्टमाइज्ड साड़ियों का युवतियों में खास क्रेज, बुटिक से लेकर ऑनलाइन तक बढ़ रही डिमांड

बुटिक संचालिका और डिजाइनर रूचिका भारद्वाज ने बताया कि इस साल हमने नवरात्रि कलर साड़ी कलेक्शन नाम से एक स्पेशल कलेक्शन लॉन्च किया है, जिसमें 9 साड़ियों का एक सेट होता है। महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार फैब्रिक चुनती हैं। जैसे बनारसी, इंडिगो, सिल्क, कॉटन, इक्त या पेचवर्क और फिर हर रंग की साड़ी को अलग स्टाइल में तैयार करवाती हैं। महिलाओं ने इस रंगों की भक्ति को इस बार अपने फैशन के साथ जोड़ दिया है। अब वे इस बात का ध्यान रख रही हैं कि पूजा, गरबा, कॉलेज या ऑफिस हर जगह उनके कपड़े देवी के दिन और रंग से मेल खाते हों।