राजस्थान फिल्म फेस्टिवल: ‘हुकुम’ बेस्ट राजस्थानी फिल्म, श्रवण सागर बने बेस्ट एक्टर, दिलीप को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड



फेस्टिवल की फाउंडर संजना शर्मा ने बताया कि इस अवॉर्ड नाइट में लोगों को अलग अनुभव मिला। आरएफएफ के प्रोग्रामिंग हेड अनिल जैन ने बताया कि अवॉर्ड नाइट में अभिनेत्री चारू असोपा, मशहूर कोरियोग्राफर अजीत सिंह तंवर, पॉप सिंगर कोमल कोरा, लोक गायक मोती खान, स्वाति जांगिड़ और साउथ एट्रेस मीनाक्षी गोस्वामी ने परफॉर्मेंस दी। संगीतकार दिलीप सेन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया।