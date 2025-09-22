Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान फिल्म फेस्टिवल: ‘हुकुम’ बेस्ट राजस्थानी फिल्म, श्रवण सागर बने बेस्ट एक्टर, दिलीप को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

जयपुर के मानसरोवर में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की अवॉर्ड नाइट हुई। बेस्ट राजस्थानी फिल्म का खिताब ‘हुकुम’ को मिला। ‘भरखमा’ के श्रवण सागर और सुष्मिता राणा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-अभिनेत्री चुना गया। संगीतकार दिलीप सेन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 22, 2025

Rajasthan Film Festival
Rajasthan Film Festival

Rajasthan Film Festival: राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल (आरएफएफ) की अवॉर्ड नाइट का आयोजन हुआ। शो को बॉलीवुड एटर चंकी पांडे, डेजी शाह और सुमित व्यास ने होस्ट किया।


इस दौरान देश भर से आई रीजनल फिल्मों और राजस्थान की फिल्मों को अलग-अलग 12 कैटेगिरी में सम्मानित किया गया। शो में बेस्ट राजस्थानी फिल्म का खिताब ‘हुकुम’ को मिला। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगिरी में फिल्म ‘हुकुम’ के लिए पंकज सिंह तंवर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। ‘भरखमा’ फिल्म के लिए डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को सर्वश्रेष्ठ लेखक चुना गया।

वहीं, ‘भरखमा’ फिल्म के लिए एक्टर श्रवण सागर कल्याण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) और फिल्म ‘सपना एक उड़ान’ के लिए सुष्मिता राणा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। ‘बैरण’ फिल्म के गीत ‘बेटी तू यूं जाई…’ के लिए जी. नटराज को सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुना गया। अन्य रीजनल फिल्मों की कैटेगिरी में फिल्म ‘साला’ के लिए धीरन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ‘साला’ रहीं।


संगीतकार दिलीप सेन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड


फेस्टिवल की फाउंडर संजना शर्मा ने बताया कि इस अवॉर्ड नाइट में लोगों को अलग अनुभव मिला। आरएफएफ के प्रोग्रामिंग हेड अनिल जैन ने बताया कि अवॉर्ड नाइट में अभिनेत्री चारू असोपा, मशहूर कोरियोग्राफर अजीत सिंह तंवर, पॉप सिंगर कोमल कोरा, लोक गायक मोती खान, स्वाति जांगिड़ और साउथ एट्रेस मीनाक्षी गोस्वामी ने परफॉर्मेंस दी। संगीतकार दिलीप सेन को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया।

Published on:

22 Sept 2025 11:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान फिल्म फेस्टिवल: ‘हुकुम’ बेस्ट राजस्थानी फिल्म, श्रवण सागर बने बेस्ट एक्टर, दिलीप को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

