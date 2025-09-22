Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

सीएम भजनलाल की घोषणा, आगामी दिनों में एक साथ 25 हजार युवाओं को मिलेंगी नियुक्तियां

Rajasthan : सीएम भजनलाल की घोषणा, आगामी दिनों में एक साथ 25 हजार युवाओं को मिलेंगी नियुक्तियां।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 22, 2025

Rajasthan CM Bhajan Lal Announced 25,000 Youth get Appointments simultaneously in Coming Days
राजस्थान के सीएम भजनलाल। फोटो पत्रिका

Rajasthan : सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से नशा छोड़ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा युवा एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो राजस्थान सी कदम तेजी से चलेगा। सीएम भजनलाल ने रविवार सुबह अमर जवान ज्योति पर भाजयुमो की ओर से आयोजित 'नमो युवा रन नशा मुक्त भारत' के लिए मैराथन में एकत्रित युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया।

युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे

सीएम भजनलाल ने कहा कि अब तक 75 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्तियां दी जा चुकी है। आगामी दिनों में एक साथ 25 हजार युवाओं को नियुक्तियां और दी जाएंगी। राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू के माध्यम से लगने वाले उद्योग निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। मैराथन में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों समेत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

भरतपुर के मोती महल के झंडा विवाद में नया मोड़, मनुदेव सिनसिनी ने तोड़ा सदर गेट, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप
भरतपुर
Bharatpur Moti Mahal Flag Dispute New Twist Sadar Gate was demolished causing Police and Administration Panic

इस मौक पर मौजूद थे कई जनप्रतिनिधि

मैराथन अमर जवान ज्योति से टोंक रोड और विभिन्न मार्गों से होते हुए, वापस अमर जवान ज्योति पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, उप महापौर पुनीत कर्णावट सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
जयपुर
Rajasthan Major Changes in Family Pension Rules BIG Amendments made in Cabinet Meeting

