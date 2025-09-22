सीएम भजनलाल की घोषणा, आगामी दिनों में एक साथ 25 हजार युवाओं को मिलेंगी नियुक्तियां

Rajasthan : सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से नशा छोड़ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा युवा एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो राजस्थान सी कदम तेजी से चलेगा। सीएम भजनलाल ने रविवार सुबह अमर जवान ज्योति पर भाजयुमो की ओर से आयोजित 'नमो युवा रन नशा मुक्त भारत' के लिए मैराथन में एकत्रित युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया।