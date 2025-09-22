सीएम भजनलाल की घोषणा, आगामी दिनों में एक साथ 25 हजार युवाओं को मिलेंगी नियुक्तियां

Rajasthan : सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से नशा छोड़ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा युवा एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो राजस्थान सी कदम तेजी से चलेगा। सीएम भजनलाल ने रविवार सुबह अमर जवान ज्योति पर भाजयुमो की ओर से आयोजित 'नमो युवा रन नशा मुक्त भारत' के लिए मैराथन में एकत्रित युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया।
सीएम भजनलाल ने कहा कि अब तक 75 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्तियां दी जा चुकी है। आगामी दिनों में एक साथ 25 हजार युवाओं को नियुक्तियां और दी जाएंगी। राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू के माध्यम से लगने वाले उद्योग निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। मैराथन में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों समेत कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
मैराथन अमर जवान ज्योति से टोंक रोड और विभिन्न मार्गों से होते हुए, वापस अमर जवान ज्योति पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, उप महापौर पुनीत कर्णावट सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।