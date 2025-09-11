Rajasthan : सीतामाता अभयारण्य भी ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में होगा शामिल, सीएम भजनलाल ने दिए निर्देश

Rajasthan : राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट एवं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट से पर्यटन क्षेत्र को पंख लगाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब चित्तौड़गढ़ जिले में भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से जुड़ स्मृति चिन्ह व स्मारकों को विकसित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के सीतामाता अभयारण्य को भी ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट में विकसित किया जाएगा।