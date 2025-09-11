Ujjwala Yojana : जयपुर में अब ओटीपी से ही मिलेगा सिलेंडर, ऑटो बुकिंग बंद

Ujjwala Yojana : राजस्थान में उज्ज्वला योजना के करीब 70 लाख कनेक्शनधारी उपभोक्ता है। इन्हें केन्द्र सरकार से 300 रुपए की सब्सिडी पर एक साल में 12 सिलेंडर मिलते है, लेकिन जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण में हाल ही हुए सर्वे में उज्ज्वला सिलेंडर की कालाबाजारी की आशंका सामने आई हैं।
वह उपभोक्ता जो कुछ समय पहले तक साल में 6 से 9 सिलेंडर तक ले रहे थे, इनकी संख्या अचानक से सालाना 12 सिलेंडर तक पहुंच गई। ऐसे में खाद्य विभाग को उज्ज्वला कोटे के तहत शेष 3 सिलेंडर की कालाबाजारी होने की आशंका सामने आई है। इस घोटाले में गैस एजेंसी संचालकों की मिलीभगत पर विभाग को शक हुआ।
सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अतिरिक्त आयुक्त पूनम प्रसाद सागर की ओर से गैस कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता को पत्र लिख कर कहा है कि उपभोक्ता के रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी भेजा जाए। बिना ओटीपी गैस सिलेंडर नहीं दिया जाए। साथ ही ऑटो बुकिंग भी तत्काल बंद कर दी गई है।
गैस कंपनियों ने राजस्व बढ़ाने के लिए ऑटोबुकिंग सेवा भी शुरू कर रखी है। एक मियाद के बाद एजेंसी संचालक सिलेंडर की ऑटो बुकिंग कर देते हैं। कई उपभोक्ताओं ने सिलेंडर की बुकिंग का रेकार्ड देखा तो गैस एजेंसी संचालकों ने पूरे 12 सिलेंडर लेना बताया जबकि उपभोक्ता ने पूरे साल सिर्फ सात या आठ सिलेंडर ही लिए थे।