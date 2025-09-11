Good News : राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिग ब्रिज तैयार, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

Good News : कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर जिले के चीखली ग्राम पंचायत के बेडूआ में बनकर तैयार हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो बांसवाड़ा जिले के प्रस्तावित दौरे के दौरान इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। चीखली-आनंदपुरी सड़क मार्ग माही नदी पर बने पुल का नाम गोविंद गुरु है। इसके शुरू होते ही वागड़ के दोनों जिलों की आपस में दूरी कम होने के साथ ही इस क्षेत्र का मालवा एवं गुजरात से भी सीधा संपर्क होगा।
उल्लेखनीय है कि मानगढ़ आस्था की स्थली है, जहां वर्ष पर्यंत लोगों की आवाजाही रहती हैं। पुल बनने से चीखली से मानगढ़ की दूरी मात्र 16 किमी रह जाएगी। अभी यह दूरी 115 किमी की तय करनी पड़ती है।
1.925 किलोमीटर कुल लम्बाई।
15 मीटर चौड़ाई।
17 पिल्लरों पर है ब्रिज।
125 करोड़ रुपए कुल लागत।
5 माह से बनकर तैयार।
9 साल लगे तैयार होने में।
जिले - अब - पहले
बांसवाड़ा - 67 किमी- 90 किमी
संतरामपुर (गुजरात) - 36 किमी - 65 किमी
रतलाम (मध्यप्रदेश) - 150 किमी - 200 किमी।