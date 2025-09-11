Good News : राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिग ब्रिज तैयार, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

Good News : कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर जिले के चीखली ग्राम पंचायत के बेडूआ में बनकर तैयार हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो बांसवाड़ा जिले के प्रस्तावित दौरे के दौरान इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। चीखली-आनंदपुरी सड़क मार्ग माही नदी पर बने पुल का नाम गोविंद गुरु है। इसके शुरू होते ही वागड़ के दोनों जिलों की आपस में दूरी कम होने के साथ ही इस क्षेत्र का मालवा एवं गुजरात से भी सीधा संपर्क होगा।