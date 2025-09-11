Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Good News : राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिग ब्रिज तैयार, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

Good News : कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर जिले के चीखली ग्राम पंचायत के बेडूआ में बनकर तैयार हो गया है। चीखली से मानगढ़ की दूरी मात्र 16 किमी रह जाएगी। पीएम मोदी इस हैंगिग ब्रिज उद्घाटन कर सकते हैं।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 11, 2025

Good News Rajasthan Second Largest Hanging Bridge is Ready PM Modi can inaugurate it Soon
Play video
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Good News : कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर जिले के चीखली ग्राम पंचायत के बेडूआ में बनकर तैयार हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो बांसवाड़ा जिले के प्रस्तावित दौरे के दौरान इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। चीखली-आनंदपुरी सड़क मार्ग माही नदी पर बने पुल का नाम गोविंद गुरु है। इसके शुरू होते ही वागड़ के दोनों जिलों की आपस में दूरी कम होने के साथ ही इस क्षेत्र का मालवा एवं गुजरात से भी सीधा संपर्क होगा।

मानगढ़ पहुंच आसान

उल्लेखनीय है कि मानगढ़ आस्था की स्थली है, जहां वर्ष पर्यंत लोगों की आवाजाही रहती हैं। पुल बनने से चीखली से मानगढ़ की दूरी मात्र 16 किमी रह जाएगी। अभी यह दूरी 115 किमी की तय करनी पड़ती है।

वर्ष 2016 में हैंगिंग ब्रिज की घोषणा

1.925 किलोमीटर कुल लम्बाई।
15 मीटर चौड़ाई।
17 पिल्लरों पर है ब्रिज।
125 करोड़ रुपए कुल लागत।
5 माह से बनकर तैयार।
9 साल लगे तैयार होने में।

पुल से ऐसे घटेगी दूरी

जिले - अब - पहले

बांसवाड़ा - 67 किमी- 90 किमी
संतरामपुर (गुजरात) - 36 किमी - 65 किमी
रतलाम (मध्यप्रदेश) - 150 किमी - 200 किमी

Updated on:

11 Sept 2025 08:52 am

Published on:

11 Sept 2025 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Good News : राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिग ब्रिज तैयार, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

