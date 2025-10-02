जयपुर में 50 लाख का साइबर फ्रॉड, मोबाइल के जरिये दो लोग हुए शिकार, एक्सपर्ट्स ने बताया कैसे बचें…

दूसरा मामला मुरलीपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां के निवासी गोपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि अज्ञात लोगों ने उन्हें शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच दिया। पीड़ित का कहना है कि एक फर्जी कंपनी के नाम पर उनसे लगातार संपर्क किया गया। 9 जुलाई से 4 सितंबर के बीच उनसे कुल 47 लाख 71 हजार 500 रुपये अलग.अलग खातों में जमा कराए गए। बाद में जब रिटर्न और मुनाफा मांगने पर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें ठगी का अहसास हुआ। अब मामला दर्ज किया गया है।