Rajasthan: तकनीक के मामले में पुलिस से दो कदम आगे साइबर ठग, खाता सीज करवाते ही ठगी की रकम दूसरे अकाउंट में डलवाते

आरोपी अंकित ने पूछताछ में बताया कि वे सोशल मीडिया पर विज्ञापन देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि घर बैठे कमाएं। कोई भी व्यक्ति विज्ञापन का लिंक खोलता है तो उक्त व्यक्ति का मोबाइल नंबर और आइपी एड्रेस गैंग के पास पहुंच जाता है। इसके बाद एक्स वॉलेट लिंक खोलने वालों को मैसेज करता है कि आप घर बैठे कमाने में रुचि रखते हैं। जवाब मिलने पर उन लोगों से उनके करंट अकाउंट नंबर की जानकारी मांगी जाती है, करंट अकाउंट नहीं होने पर गैंग ही खाता खुलवाती है।