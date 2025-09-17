Rain: जाते-जाते ‘झमाझम बारिश’ करवाएगा मानसून, राजस्थान के 10 जिलों में बरसेंगे बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

मौसम विभाग ने 18 और 19 सितंबर को 10 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है क्योंकि एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर बना हुआ है।