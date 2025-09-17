Rain: जाते-जाते ‘झमाझम बारिश’ करवाएगा मानसून, राजस्थान के 10 जिलों में बरसेंगे बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

Monsoon Rain: राजस्थान में अब धीरे-धीरे मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन जाते-जाते बादल बरसने के मूड में हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में फिर से बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने 18 और 19 सितंबर को 10 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है क्योंकि एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर बना हुआ है।
18 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 सितंबर को इन जिलों के साथ-साथ सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश रुकने के बाद दिन और रात के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। गंगानगर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि, बारिश वाले इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है।
राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और जोधपुर के कुछ इलाकों से मानसून पहले ही विदा हो चुका है। वहीं, 10 और जिलों जैसे कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही से भी अब मानसून ने विदाई ले ली है।
पश्चिमी राजस्थान में इस बार सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है। नागौर में तो औसतन 85% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जोधपुर और गंगानगर में भी जमकर बादल बरसे हैं हालांकि बाड़मेर में पिछले साल की तुलना में बारिश थोड़ी कम रही।
हालांकि 20 सितंबर को कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।