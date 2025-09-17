Patrika LogoSwitch to English

Rain: जाते-जाते ‘झमाझम बारिश’ करवाएगा मानसून, राजस्थान के 10 जिलों में बरसेंगे बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

IMD Alert: 18 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 सितंबर को इन जिलों के साथ-साथ सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में भी अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 17, 2025

IMD Alert (फोटो: पत्रिका)

Monsoon Rain: राजस्थान में अब धीरे-धीरे मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लेकिन जाते-जाते बादल बरसने के मूड में हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में फिर से बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 18 और 19 सितंबर को 10 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है क्योंकि एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर बना हुआ है।

Photo: Patrika

इन जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट

18 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 सितंबर को इन जिलों के साथ-साथ सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में भी अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

तापमान में उतार-चढ़ाव, गंगानगर सबसे गर्म

राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश रुकने के बाद दिन और रात के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। गंगानगर में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि, बारिश वाले इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है।

इन जिलों से हो चुकी है मानसून की विदाई

राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और जोधपुर के कुछ इलाकों से मानसून पहले ही विदा हो चुका है। वहीं, 10 और जिलों जैसे कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही से भी अब मानसून ने विदाई ले ली है।

फोटो: पत्रिका

नागौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश

पश्चिमी राजस्थान में इस बार सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है। नागौर में तो औसतन 85% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जोधपुर और गंगानगर में भी जमकर बादल बरसे हैं हालांकि बाड़मेर में पिछले साल की तुलना में बारिश थोड़ी कम रही।

Photo: Patrika

20 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना

हालांकि 20 सितंबर को कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है, लेकिन कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

Published on:

17 Sept 2025 08:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain: जाते-जाते ‘झमाझम बारिश’ करवाएगा मानसून, राजस्थान के 10 जिलों में बरसेंगे बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

