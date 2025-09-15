IMD Alert: जाते-जाते तरबतर करके जाएगा मानसून; 18,19 सितंबर को इन 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD Alert: जयपुर । राजस्थान में बारिश का दौर लगभग पूरी तरह थम चुका है, इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी साझा की है। एक बार फिर राजस्थान में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 13 जिलों में 18 और 19 सितंबर को एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है।
दरअसल, बीते एक सप्ताह से राजस्थान में न के बराबर बारिश हुई है। कुछ जगहों पर महज 1-2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं मानसून भी अब लौटने लगा है। ऐसे में बारिश की संभावना धीरे-धीरे खत्म होने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने किसानों के लिए अच्छी खबर दी है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि जाते-जाते पूर्वी राजस्थान को एक बार फिर मानसून भिगा सकता है।
मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में 18 और 19 सितंबर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है गया है, उनमें - बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और सवाईमाधोपुर शामिल हैं। इनके अलावा फिलहाल, किसी अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट नहीं है।
हालांकि, मौसम विभाग ने 17 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन अलर्ट नहीं जारी किया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के एक दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अधिकतम भागों में मौसम शुष्क रहा। सर्वाधिक बारिश राज्य के बेर (भरतपुर) में 2.0 मिमी दर्ज हुई।
मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से हो गई है। वहीं अगले एक-दो दिनों में अन्य हिस्सों से भी मानसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थियां बनी हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक, श्रीगंगानर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर जिले से मानसून पूरी तरह से निकल चुका है। आगामी दिनों में राजस्थान के अलावा पंजाब और गुजरात के भी कुछ हिस्सों से मानसून निकल जाएगा।