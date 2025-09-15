IMD Alert: जाते-जाते तरबतर करके जाएगा मानसून; 18,19 सितंबर को इन 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

दरअसल, बीते एक सप्ताह से राजस्थान में न के बराबर बारिश हुई है। कुछ जगहों पर महज 1-2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं मानसून भी अब लौटने लगा है। ऐसे में बारिश की संभावना धीरे-धीरे खत्म होने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने किसानों के लिए अच्छी खबर दी है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि जाते-जाते पूर्वी राजस्थान को एक बार फिर मानसून भिगा सकता है।