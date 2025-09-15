Rajasthan: लड़कियां ही नहीं…’120 की रफ्तार से भाग रहीं तीन-चार बच्चों की मां,’ बीजेपी विधायक ने जताई बड़ी चिंता

जोधपुर। राजस्थान में बेटियों और विवाहित महिलाओं के घर से भागने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए जोधपुर के ओसियां से भाजपा विधायक भैराराम सियोल का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति समाज और संस्कृति के लिए खतरनाक संकेत है।
भैराराम सियोल हाल ही में ओसिया के सती दादी मंदिर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां मंच से बोलते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें हर महीने करीब 15 फोन आते हैं, जिनमें शिकायत रहती है कि किसी की बेटी या पत्नी घर छोड़कर चली गई। उन्होंने इस प्रवृत्ति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि तीन-तीन बच्चों की मां भी 120 की रफ्तार से घर छोड़कर भाग रही हैं।
विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि 18 से 20 साल की लड़कियों का घर छोड़ना किसी हद तक समझ में आता है, लेकिन जब जिम्मेदार उम्र की महिलाएं भी ऐसा कदम उठाने लगें तो यह समाज और संस्कृति के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं परिवारों को तोड़ने के साथ-साथ बच्चों के भविष्य पर भी गहरा असर डाल रही हैं।
भैराराम सियोल ने समाज में बढ़ रही इन घटनाओं के लिए मोबाइल और इंटरनेट के अंधाधुंध इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मोबाइल ने युवाओं और महिलाओं को गलत दिशा में मोड़ दिया है। इसके चलते लव मैरिज, लिव-इन रिलेशनशिप और लव जिहाद जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि इन कारणों से न सिर्फ परिवार टूट रहे हैं, बल्कि समाज की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं।
विधायक ने बताया कि उन्होंने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन की मांग उठाई है। उनका सुझाव है कि शादी से पहले माता-पिता की सहमति अनिवार्य की जाए। इससे जल्दबाजी में होने वाले विवाह और भागकर शादी करने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है।
भैराराम सियोल ने कहा कि वह चुनाव जीतने के बाद भी खुश नहीं हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रही ये घटनाएं उन्हें दुखी कर रही हैं। उन्होंने समाज से अपील की कि लोग अपनी बेटियों और बच्चों को संस्कार दें और मोबाइल के अति-उपयोग से बचाएं।