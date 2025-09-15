Rajasthan: लड़कियां ही नहीं…’120 की रफ्तार से भाग रहीं तीन-चार बच्चों की मां,’ बीजेपी विधायक ने जताई बड़ी चिंता

भैराराम सियोल हाल ही में ओसिया के सती दादी मंदिर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां मंच से बोलते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें हर महीने करीब 15 फोन आते हैं, जिनमें शिकायत रहती है कि किसी की बेटी या पत्नी घर छोड़कर चली गई। उन्होंने इस प्रवृत्ति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि तीन-तीन बच्चों की मां भी 120 की रफ्तार से घर छोड़कर भाग रही हैं।