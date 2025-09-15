VIDEO: पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भिवाड़ी में वोट चोरी, उठाए गंभीर सवाल

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को अलवर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने और जनता को जागरूक करने के लिए यह आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा।
जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उनका कहना है कि पूरे देश में करोड़ों हस्ताक्षर एकत्रित किए जाएंगे, जिन्हें बाद में चुनाव आयोग के समक्ष रखा जाएगा। सिंह ने कहा कि जनता का विश्वास चुनाव आयोग से उठ चुका है। आयोग की निष्पक्षता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने भिवाड़ी क्षेत्र में भी वोट चोरी होने का आरोप लगाया है। वोट चोरी का उदाहरण देते हुए कहा कि इस मामले में पार्टी की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जांच पूरी होने के बाद ठोस सबूतों के साथ इसका खुलासा किया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने भिवाड़ी क्षेत्र की एक सोसायटी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां न बिजली का कनेक्शन है, न दरवाजे, न पंखे और न ही फ्लोरिंग का काम पूरा हुआ है। बावजूद इसके उस सोसायटी में 90 से 95 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। उन्होंने इतनी अधिक वोटिंग होने पर सवाल खड़े किए हैं।
सिंह ने कहा कि इस मामले के दस्तावेज और साक्ष्य मीडिया को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए वे जल्द ही एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल अलवर या राजस्थान तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे पूरे देश में जन आंदोलन का रूप देगी।
टीकाराम जूली ने भी इस दौरान कहा कि राहुल गांधी ने संसद में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और अब इस अभियान को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव और शहर-शहर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता जनता को इस अभियान से जोड़ेंगे।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सरकार को घेरना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करना और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बहाल करना भी है। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी धांधली के आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक जनता को सच्चाई नहीं बताई जाएगी, तब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं हो सकता।