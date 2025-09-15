VIDEO: पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भिवाड़ी में वोट चोरी, उठाए गंभीर सवाल

उन्होंने भिवाड़ी क्षेत्र में भी वोट चोरी होने का आरोप लगाया है। वोट चोरी का उदाहरण देते हुए कहा कि इस मामले में पार्टी की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जांच पूरी होने के बाद ठोस सबूतों के साथ इसका खुलासा किया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने भिवाड़ी क्षेत्र की एक सोसायटी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां न बिजली का कनेक्शन है, न दरवाजे, न पंखे और न ही फ्लोरिंग का काम पूरा हुआ है। बावजूद इसके उस सोसायटी में 90 से 95 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। उन्होंने इतनी अधिक वोटिंग होने पर सवाल खड़े किए हैं।