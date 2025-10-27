IMD Update: राजस्थान में चक्रवाती तूफान ‘Montha’ का असर, इन जिलों में दो दिन अतिभारी बारिश की चेतावनी

विशेष तौर पर कोटा और उदयपुर संभाग के आसपास के जिलों में आज यानी 27 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश और 28 अक्टूबर को व्यापक रूप से भारी वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों और आमजन से अपील की है कि वे सतर्क रहें और खुले स्थानों पर गतिविधियों से बचें।

29 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना जताई गई है, हालांकि दक्षिणी व पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 29 और 30 अक्टूबर को भी बनी रह सकती हैं। दक्षिणी राजस्थान में नवंबर के पहले सप्ताह तक छिटपुट बारिश की स्थिति जारी रह सकती है।