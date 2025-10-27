Patrika LogoSwitch to English

IMD Update: राजस्थान में चक्रवाती तूफान ‘Montha’ का असर, इन जिलों में दो दिन अतिभारी बारिश की चेतावनी

Cyclone Montha: राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, दक्षिणी हिस्सों में अतिभारी बारिश का अलर्ट। उदयपुर, कोटा, जयपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी वर्षा की संभावना।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 27, 2025

Rajasthan Weather Alert

Rajasthan Weather Alert

Rajasthan Weather: जयपुर। दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब अब तीव्र होकर चक्रवाती तूफान "Montha" में तब्दील हो गया है, जो अगले 24 घंटों में और तीव्र होकर आंध्रप्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम का असर राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में देखने को मिलेगा।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, एक अन्य अवदाब अरब सागर के मध्य-पूर्वी हिस्से में भी सक्रिय है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर-पश्चिम भारत तक पहुंच चुका है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से 27-28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

विशेष तौर पर कोटा और उदयपुर संभाग के आसपास के जिलों में आज यानी 27 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश और 28 अक्टूबर को व्यापक रूप से भारी वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों और आमजन से अपील की है कि वे सतर्क रहें और खुले स्थानों पर गतिविधियों से बचें।
29 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना जताई गई है, हालांकि दक्षिणी व पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 29 और 30 अक्टूबर को भी बनी रह सकती हैं। दक्षिणी राजस्थान में नवंबर के पहले सप्ताह तक छिटपुट बारिश की स्थिति जारी रह सकती है।

इधर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में आगामी सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस चक्रवाती तूफान "Montha" का असर अगले कुछ दिन तक राज्य के मौसम को प्रभावित करता रहेगा।

Published on:

27 Oct 2025 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Update: राजस्थान में चक्रवाती तूफान 'Montha' का असर, इन जिलों में दो दिन अतिभारी बारिश की चेतावनी

