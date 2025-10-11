Weather Report Today : राजस्थान में डबोक में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री तो बाड़मेर रहा सबसे गर्म

Rajasthan Forecast: जयपुर। राजस्थान में शनिवार को मौसम शुष्क रहा। दिनभर कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 35.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान डबोक में 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।