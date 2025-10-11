Food Safety: राजस्थान में मिलावटखोरों का भंडाफोड़ 1,275 किलो हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर जब्त

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मुरलीपुरा इलाके में एक लोडिंग ऑटो को रोका, जिसमें मसालों से भरे 11 कट्टे मिले। पूछताछ में जानकारी मिली कि यह माल कर्ती एंटरप्राइजेज नामक फर्म से संबंधित है। मौके पर छापेमारी के दौरान कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलो मिलावटी मसाले बरामद हुए।