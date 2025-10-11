Food Safety: राजस्थान में मिलावटखोरों का भंडाफोड़ 1,275 किलो हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर जब्त

fake spices: जयपुर। राज्य सरकार के “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मिलावटी मसालों के एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए करीब 1275 किलो हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर जब्त किया।
यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मुरलीपुरा इलाके में एक लोडिंग ऑटो को रोका, जिसमें मसालों से भरे 11 कट्टे मिले। पूछताछ में जानकारी मिली कि यह माल कर्ती एंटरप्राइजेज नामक फर्म से संबंधित है। मौके पर छापेमारी के दौरान कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलो मिलावटी मसाले बरामद हुए।
जांच में खुलासा हुआ कि इस फर्म के पहले भी लिए गए नमूने “अनसेफ” पाए जा चुके हैं। अब इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 64 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि जिला प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नियमित बैठकों में ऐसे व्यापारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, विशाल मित्तल, नरेंद्र शर्मा और पवन कुमार गुप्ता की अहम भूमिका रही।
