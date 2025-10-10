Rajasthan Politics: डोटासरा का तीखा वार, भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

गोविन्द सिंह डोटासरा। फाइल फोटो- पत्रिका
Corruption In HealthSector: जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में लूट की महामारी फैल चुकी है और राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं भ्रष्टाचार की चपेट में हैं। उन्होंने कहा कि जब खुद सरकार ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हो, तो आम जनता को सुचारु स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं।
डोटासरा ने हाल ही में एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई आगजनी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सिस्टम की लापरवाही के कारण 8 लोगों की जान चली गई, और अब उसी अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। उन्होंने इसे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चोट बताया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि दो साल पहले राजस्थान के हेल्थ मॉडल, 25 लाख तक के मुफ्त इलाज, फ्री दवाइयां, जांच और *राइट टू हेल्थ जैसी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा थी। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए हैं।
डोटासरा ने आरोप लगाया कि अब प्रदेश में मरीज इलाज की मांग करते हैं, जबकि भाजपा सरकार कमीशन मांगने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के चलते राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह सड़ चुकी है और अब मरीजों की जान इलाज पर नहीं, बल्कि रिश्वत पर टिकी हुई है।
उन्होंने जनता से अपील की कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएं और पारदर्शी शासन की मांग करें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग