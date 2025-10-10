Rajasthan Politics: डोटासरा का तीखा वार, भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

डोटासरा ने हाल ही में एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई आगजनी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सिस्टम की लापरवाही के कारण 8 लोगों की जान चली गई, और अब उसी अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। उन्होंने इसे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चोट बताया।